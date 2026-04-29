"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Lāsma Gaitniece, "Andrejs Lihtenbergs. Un neņem līdzi neko…" Induļa Martinsona mākslinieciskais noformējums. "Latvijas Mediji".
Andrejs Lihtenbergs pagājušā gadsimta 60. un 70. gados bija spoža Latvijas estrādes zvaigzne. Autore viņa dzīves biogrāfiskos līkločus apskatījusi, balstoties arhīvu materiālos un Lihtenberga laikabiedru atmiņu stāstījumos. Varētu teikt, ka Lihtenbergam izdevās padomju laikiem pilnīgi neticamais, jo, nemācījies mūzikas skolās un nepazīdams notis, viņš izlauza ceļu uz skatuvi vien ar paša dedzīgu un neatlaidīgu darbu. Lihtenberga galvu reibinošie skatuves panākumi ne visiem bija tīkami. Viņam tika izteikti aizrādījumi, liegta uzstāšanās. 1979. gada janvārī Andrejs Lihtenbergs pazuda bez vēsts. Spožā zvaigzne bija nodzisusi...
Frīda Makfadena, "Nekad nemelo". No angļu valodas tulkojusi Ineta Dāboliņa. Vāku adaptējis Indulis Martinsons. "Latvijas Mediji".
Trisija un Ītans ir nesen precējušies un sapņo par savu ideālo mājokli. Meklējumi viņus aizved uz nomaļu savrupnamu, kas reiz piederējis slavenai psihoterapeitei, kura pirms dažiem gadiem pazudusi bez vēsts. Jaunā sieva nejauši atrod slepenu istabu, kurā glabājas pazudušās ārstes pacientu audioieraksti. Tie pamazām atklāj šausminošu notikumu ķēdi...
Inga Sarma, "Jūrmalas vasarnīcas, vasarnieki un vasaras dzīve Jūrmalā no 19. gs. līdz 1990. gadam". "Madris".
Vēsturnieces Ingas Sarmas grāmata balstās plašā un daudzveidīgā avotu klāstā – publicētos un nepublicētos materiālos, arhīvu dokumentos, memuāros, periodikā, statistikas datos, kā arī Rīgas Jūrmalas iedzīvotāju un vasarnieku atmiņās. Centrā ir vasarnīcas – to tapšana, arhitektūra, iemītnieki un viņu ikdiena, vasarnieku gaitas kūrortpilsētā, dzīve pludmalē, izklaides un sabiedriskā rosība: svētki, balles, restorāni, kino, azartspēles, koncerti, sports un mode. Grāmatu papildina nodaļa "Vasarnīcu likteņi", kurā izsekots Benjamiņu, Zengbuša, Rudzīša/Langenfeldes, Volfšmita un citu vasarnīcu un to iemītnieku stāstiem. Grāmatas izdošanu atbalstījis VKKF.
Henriks Fekseuss, "Upurdzīvnieks". No zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane. "Zvaigzne ABC".
Kad Dāvids saņem e-pasta vēstuli no kādas svešas sievietes, kura apgalvo, ka viņai ir informācija par Dāvida bērnību, viņš īsti nezina, kā reaģēt. Vislabprātāk viņš šo ziņu ignorētu un pievērstos savām jūtām pret skaisto un veiksmīgo advokāti Floransu Taperi. Tomēr Dāvidam nav nekādu atmiņu par savas dzīves pirmajiem divpadsmit gadiem, tāpēc ziņkāre ņem virsroku un viņš atbild uz vēstuli. Bet sieviete, kura ar viņu sazinājās, negaidīti pazūd, un Dāvids kļūst par vienīgo aizdomās turamo... Zviedru rakstnieks Henriks Fekseuss šobrīd ir spožākā zviedru zvaigzne komunikāciju un mentālās tehnikas jomā. Šis viņa romāns tiek tulkots un izdots jau 22 valodās.
Džons Faulzs, "Daniels Mārtins". No angļu valodas tulkojis Ainis Ulmanis. Redaktors Ilmārs Zvirgzds. Korektors Alnis Auziņš. Vāka autors Klāvs Priedītis. "Aminori".
Daļēji autobiogrāfiskais romāns "Daniels Mārtins" iznāca 1977. gadā, Faulzam atrodoties radošo panākumu augstākajā punktā. Romāna galvenais varonis ir veiksmīgs Holivudas scenārists, kam piepeši jāatgriežas dzimtajā Anglijā, lai apciemotu mirstošu studiju biedru, katoļu filozofu Entoniju. Atgriešanās liek Danielam mokoši preparēt pašam savus priekšstatus par to, ko nozīmē dzīvot.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu