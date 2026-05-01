Par spīti dažādām finansiālām peripetijām, arī šovasar Starptautiskie Opermūzikas svētki Siguldā notiks. Un, kā jau ierasts, opermīļi uz skaisto Vidzemes pilsētu varēs doties un baudīt šo mākslu vienu nedēļas nogali – no 31. jūlija līdz 2. augustam.
Centrālais notikums, kā vienmēr, būs operas iestudējums. XXXIII Opermūzikas svētkiem izraudzīta Džakomo Pučīni "Madama Butterfly".
Kā, komentējot pagājušā gada pieredzi un citējot Raini, sacīja svētku idejas autors un producents Dainis Kalns: "Es gribēju jums vairāk dot, jums nebij’ spēka saņemot…" Publikas atsaucība divu nedēļu nogalēm pērn nav bijusi tik atsaucīga, kā cerēts. Aprēķināts, ka Latvijā ir apmēram tikai divi tūkstoši cilvēku, kurus interesē opera.
Šogad pirmo reizi strikti nodalītas atbildības. Par XXXIII Opermūzikas svētku finansiālo un organizatorisko pusi atbild jauna, tikai pērn novembrī dibināta biedrība "Latvijas Opermūzikas svētki", tās valdes locekle ir Inese Lagzdiņa, kurai šī būs pirmā tāda pieredze. Finansiāli svētkus nodrošina Siguldas pašvaldība, Valsts kultūrkapitāla fonds, kas šogad svētkiem atvēlējis par sešiem tūkstošiem eiro vairāk nekā pagājušajā gadā, un minētā jaunā biedrība. Kā neslēpa Dainis Kalns, kura ziņā arī šovasar būs svētku mākslinieciskais saturs, vienu brīdi izvirzījies jautājums – būt vai nebūt Opermūzikas svētkiem 2026. gadā vispār? Par laimi, vairākums Siguldas novada deputātu nobalsoja "par". Kā sacīja Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, Opermūzikas svētki piestāv Siguldai un otrādi. Tiekot arī apspriesta ideja novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņus uz svētku norisēm Siguldas pilsdrupās ielaist par brīvu, jo zaļajos pakalnos abās pusēs skatītāju krēslu rindām ir gana vietas, kur apsēsties uz līdzi paņemtiem paklājiņiem. Būtu jauki, ja šī ideja īstenotos, jo tas tieši atbilstu biedrības "Latvijas Opermūzikas svētki" izvirzītajiem mērķiem saglabāt un uzturēt pirms 33 gadiem Daiņa Kalna aizsākto tradīciju un palīdzēt jaunajai paaudzei iemīlēt operu. Kā sacīja Inese Lagzdiņa, viņa personīgi pazīstot cilvēkus, kuri nav izlaiduši nevienus Opermūzikas svētkus Siguldā.
Bet kāpēc šogad Dainis Kalns izvēlējies Siguldā iestudēt tieši Pučīni "Madama Butterfly"? Tā, starp citu, ir opera, kuras uzvedumā Latvijas Nacionālajā operā galvenajā Čočo-sanas lomā nupat varēja dzirdēt pasaulē slaveno latviešu solisti Kristīni Opolais. Kā atklāja svētku idejas autors un producents, viņa ieskatā mūsu Baltajā namā ir soliste, kurai piemīt operas galvenajai varonei Čočo-sanai tik atbilstošais dvēseliskums. Un tā ir Jūlija Vasiļjeva. Čočo-sanu viņa līdz šim nekad vēl nav dziedājusi, un Siguldā viņa debitēs šajā lomā. Pēdējo divu gadu laikā Jūlija Vasiļjeva sākusi iekarot arī pasaules opernamu skatuves. Pirmais solis ārpus Latvijas sākās ar Itāliju, kur viņa dziedāja "Turandotu", pēc tam šo pašu operu māksliniece dziedāja Maincas teātrī Vācijā, kur ar lieliem panākumiem tika nospēlētas 13 izrādes. Nākamajā sezonā turpat, Maincā, Jūlija Vasiļjeva dziedās operās "Loengrīns" un "Nabuko". Jā, ar teātri Maincā man nupat tiešām izveidojusies laba sadarbība, sacīja dziedātāja. Bet tikko viņa ir atgriezusies no Horvātijas, kur debitēja "Aīdā" ar pasaulslaveno diriģentu Pjēru Džordžo Morandi pie pults.
Mūsu publikai noteikti intriģējošs būs tas, ka Jūlijas Vasiļjevas partneris Pinkertona tēlā Siguldā būs slavenais gruzīnu tenors Iraklijs Kahidze, kuru operas "Aīda" uzvedumā mūsu Baltajā namā divās izrādēs 15. un 17. martā, kad uz skatuves satikās pasaulē slavenās latviešu operdīvas Elīna Garanča Amnerisas lomā un Marina Rebeka Aīdas lomā, dzirdējām Radamesa lomā.
Pie "Madama Butterfly" diriģenta pults, tāpat kā pērn, stāsies Jānis Liepiņš, tērpu māksliniece būs Madara Botmane, scenogrāfs – Valters Kristbergs, bet operas režija uzticēta Edmundam Freibergam, kas Opermūzikas svētkos to darījis ne vienu reizi vien.
Bet sāksies svētki, kā vienmēr, ar Atklāšanas koncertu, kurā piedalīsies liela daļa to mākslinieku, kuri pērnvasar Siguldā dziedāja operā "Burvju flauta".
Savukārt daudzu iecienītajam Galā koncertam pie pults stāsies diriģents Atvars Lakstīgala. Dziedās Rinalds Kandalincevs, Krišjānis Norvelis, Artjoms Safronovs, Kalvis Kalniņš, Brigita Reisone, Annija Kristiāna Ādamsone, Ilona Bagele un citi tautā iemīļoti operas mākslinieki.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu