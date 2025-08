Labklājības ministrija rosina griestus lielajām pensijām, tie neattiektos uz jau piešķirtajām pensijām.

Reklāma

Ministrs Reinis Uzulnieks "Latvijas Avīzei" pastāstīja, ka Labklājības ministrija Finanšu ministrijai iesniegusi priekšlikumu, ka esot jāuzliek griesti lielākās pensijas izmaksai. Šobrīd nav ierobežojums konkrēti pensijām, bet tas ir tikai sociālās apdrošināšanas iemaksām. Lai turpmāk novērstu nesamērīgi lielu pensiju veidošanos, Labklājības ministrija esot piedāvājusi risinājumu, ka uz pensijām, kuras vēl tiks piešķirtas, noteiktu, ka pensijas apmērs nedrīkst būt lielāks par 1/12 daļu no maksimālā valsts sociālās apdrošināšanas gada iemaksu objekta apmēra, kas pie pašreizējām summām mēnesī būtu 8775 eiro. Bet tas attiektos uz tām pensijām, kas vēl tiks piešķirtas.

"No valdības koalīcijas, kā arī opozīcijas partijām tam ir atbalsts,"

sacīja Uzulnieks.

Kad "Latvijas Avīze" publicēja rakstu "Lielākā pensija izaugusi līdz 44 tūkstošiem eiro mēnesī", daudzi lasītāji izrādīja interesi par to, kā pie šādas pensijas var tik. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) iepriekš skaidrojusi, ka šī persona veikusi lielas sociālās iemaksas gados, kad nebija noteikti ierobežojumi.

No 2016. gada Latvijā ieviests solidaritātes nodoklis, kas piemērojams ienākumiem, kuri pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu (VSAOI) maksimālo apmēru. No 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim spēkā bija tiesību norma, saskaņā ar kuru daļa no šī nodokļa ieskaitīja valsts pensiju speciālajā budžetā un reģistrēja nodokļa maksātāja personīgajā kontā pensiju 1. līmenim. Tas ļāva palielināt pensiju arī par iemaksām, kas pārsniedza noteikto VSAOI maksimālo apmēru. Bet no 2021. gada 1. janvāra solidaritātes nodokļa daļa joprojām tiek ieskaitīta valsts pensiju speciālajā budžetā, taču tā vairs netiek personalizēta un neietekmē konkrētā cilvēka vecuma pensijas apmēru. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un brīvprātīgo apdrošināšanas iemaksu maksimālo apmēru nosaka ik pēc trim gadiem. Maksimālais šo iemaksu apmērs 2022., 2023. un 2024. gadā bija 78 100 eiro, bet no 2025. līdz 2027. gadam - 105 300 eiro. Tātad, ja iemaksu griesti ir mainīgi, tad arī mainās iespējami lielākās pensijas apmērs.

Tātad valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un brīvprātīgo apdrošināšanas iemaksu maksimālais apmērs šogad ir 105 300 eiro. Ko tas nozīmē? Kā "Latvijas Avīzei" skaidroja Labklājības ministrijas speciālisti, no darba ņēmēja, kurš tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, 105 300 eiro bruto atalgojuma tiek veiktas obligātās iemaksas 34,09% apmērā, t.i., 105 300 eiro x 34,09% =35 896,77 eiro gadā.

Darba ņēmēji un pašnodarbinātie, kuri pakļauti valsts sociālajai apdrošināšanai un kuru ienākumi kalendāra gadā pārsniedz obligāto iemaksu objekta gada maksimālo apmēru (105 300 eiro) ir solidaritātes nodokļa maksātāji. Tas nozīmē, ka obligātās iemaksas, kas veiktas no summas, kas pārsniedz minēto summu, ir solidaritātes nodoklis un, kā jau minēts, tas netiek personalizēts – proti, tiešā veidā neietekmē konkrētas personas vecuma pensiju.

Aptauja Vai esat apsvēris domu, ka vecumdienas būs jāpavada pansionātā? Jā, ja nekas cits neatliks, būs jāiet uz pašvaldības pansionātu Jā, bet krāšu un taupīšu naudu privātam, ļoti labam pansionātam Nē, darīšu visu, lai būtu iespēja palikt mājās Nē, mani tuvinieki nekad to nepieļautu Apskatīt rezultātus