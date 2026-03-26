Franču ražotājs "Gregoire Besson" ir prezentējis atjauninātu Voyager C80 sērijas arklu, kas paredzēts lielām saimniecībām, kur strādā ar 280–700 ZS jaudas traktoriem.
Šis daļēji uzkarināmais arkls ir pieejams ar 8–14 sekcijām, un tā darba platums ir regulējams no 30,5 līdz 59 cm, kas ļauj to pielāgot katra lietotāja vajadzībām. Tas ir piemērots traktoriem līdz 5 metru platumam un var strādāt gan vagā, gan ārpus tās.
Arkls ir aprīkots ar apturēšanas sistēmu un standarta vagu atstatumu 100 cm, kas veicina vienmērīgāku aršanu. Nobīdītie jūgstieņi samazina vilces spēku, padarot arklu vieglāk lietojamu un degvielas patēriņa ziņā efektīvāku. Zobratu piedziņas reversēšanas sistēma nodrošina vienmērīgu arkla griešanos, samazinot slodzi uz rāmi un traktoru.
Hidrauliskais reversēšanas mehānisms palīdz manevrēt, un svara sadales sistēma optimizē slodzes sadalījumu, uzlabojot saķeri. Liela diametra riteņi palielina kravnesību un manevrēšanas spēju sarežģītā reljefā.
