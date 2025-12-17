Kambalu ģimenē joprojām valda saspringta gaisotne. Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" epizodē Kaspars tiešā tekstā ierosina šķiršanos. Šis paziņojums kļuva par abu konflikta kulmināciju. Reaģējot uz to, Olga nolemj sakravāt savas mantas un atstāt mājokli.
Domstarpības sākās ar Kaspara izteikumu, ka Olgai trūkst draugu un atbalstītāju, jo viņas sarežģītā rakstura dēļ neviens nevēlas ar viņu uzturēt ciešākas attiecības. Pēc tam vīrs veltīja sievai kritiku par viņu kopdzīvi, sakot: “Tevi interesē tikai kā tu publiski izskatīsies: “O, paskaties, šitā bildīte!” Tu brauc ceļojumā, lai varētu tikai uztaisīt bildes nevis lai pabūtu ar vīru kopā. Saproti? Tas tev ir svarīgāks!”
Šie aizrādījumi noved Olgu līdz asarām, un viņa atkal sāk runāt par laulības izbeigšanu. Kaspars pārtrauc viņas runu un paziņo, ka šoreiz iniciatīva šķirties nāk tieši no viņa. Viņš norāda, ka ir noguris no sievas pastāvīgajām runām un vēlmes pārtraukt kopdzīvi, un deklarē: “Apsveicu! Tūlīt tu būsi brīva sieviete!”
Olga ir satriekta par šādu reakciju. Strīda emociju karstumā, asarām plūstot, viņa paziņo vīram: “Super! Saproti, ja mēs nevaram ne par ko vienoties, tad es mājās nepalikšu!”
Kaspars atzinīgi novērtē šo sievas lēmumu un neiebilst pret viņas nodomu, paužot: “Okey, man liekas, ka tā ir ļoti laba ideja. Savāc, lūdzu, mantas un ej! Man šķiet, ka tev mazliet vajag izvēdināt galvu.”
Pārdomājot abu kopīgo dzīvi, Olga to salīdzina ar apkalpojošā personāla ikdienu: "Trauki, trauki, netīri trauki un netīra veļa. Tas ir viss, kas man ir." Turpretim vīram ir cits redzējums par viņu laulību un to, kā Olga izrāda savu mīlestību pret viņu: “Olga nesaprot mīlēšanu ar sirdi. Viņai vajag tā, lai kažoks, zelts, ceļojums, vanna, krišana ceļos – tā ir mīlestība.”
Pēc šī konflikta Olga paņem savas lietas un atstāj māju, dodoties uz viesnīcu, kur plāno pavadīt nakti.
