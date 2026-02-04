Stepēšanas idejai pamatā ir Dagmāras Prībergas veiktais pētījums un darbs, atdarinot 18. gadsimta dāmu tērpu
Nepieciešamie materiāli un to pielietojums
- Lina audums – veido pamatu, uz kura piešuj rupju kokvilnas diegu.
- Rupjš kokvilnas diegs (apm. 1 mm diametrā) – to uzšuj uz uzzīmētajām līnijām, lai izveidotu reljefa rakstu.
- Balts kokvilnas diegs – piešuj rupjo kokvilnas diegu pie lina auduma.
- Zīda audums (pabiezs krepsatīns) – liek virsū uz izveidotā reljefa raksta un piešuj.
- Viskozes diegs (pieskaņots auduma krāsai) – piešuj sīkiem priekšdūrieniem zīda audumu, ap katru uzšūto rupjo kokvilnas diegu.
- Slīpā diega lentītes (pieskaņotas auduma krāsai) – izmanto, lai noformēt gatavā izšuvuma malas nepieciešamības gadījumā.
- Sudraba diegs – var izmantot viskozes diega vietā, lai piešķirtu sudrabainu toni.
- Pērlītes – piestepētam audumam pērlītes ar viskozes diegu uzšuj kā akcentus. Pērlīšu krāsu izvēlas gan pieskaņotu audumam, gan atšķirīgu. Tieši tāpat ir ar pērlīšu izmēriem.
- Fliteri – izmanto līdzīgi kā pērlītes
Darba rīki
- Zīmulis
- Šķēres
- Smalkas šujamās adatas
- Rokdarbu rāmis
Darba gaita
- Izvēlas vai uzzīmē zīmējumu.
- Zīmējumu pārnes/pārzīmē ar zīmuli uz lina auduma.• Piešuj kokvilnas diegu virs uzzīmētajām līnijām.• Piesprauž zīdu virs lina auduma ar uzšūto kokvilnas diegu.
- Iestiprina rokdarbu rāmī.
- Sākot no vienas zīmējuma malas, ar sīkiem priekšdūrieniem (apmēram 1 mm garumā) piešuj gar uzšūtā kokvilnas diega katru pusi, kamēr visi kokvilnas diegi ir nošūti.
- Piešuj vajadzīgajās vietās pērlītes (vai fliterus).
- Sašuj detaļas kopā, noformē darbu ar slīpā diega lentītēm, kur nepieciešams.
