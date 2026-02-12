Baltie pulsa sildītāji tamborēti no īsajiem stabiņiem ar 100 % merino vilnu (50 g / 175 m). Tamboradata nr. 2,5.
Materiāli pelēkajiem pulsa sildītājiem
- “Drops Puna” 100% alpaku vilnas dzija (50 g / 110 m)
- Tamboradata nr. 3
Darba gaita
Pulsa sildītājus tamborē no pusstabiņiem.
Tamborē pīnīti no 21 cilpiņas. Uz pīnītes tamborē 20 īsos stabiņus, adatu durot aiz iepriekšējās rindas cilpiņas aizmugurējās maliņas, katrā cilpiņā pa vienam īsajam stabiņam. Rindas galā tamborē vienu gaisa cilpiņu un apgriežas nākamās rindas tamborēšanai.
Otrajā (tāpat kā pirmajā) rindā tamborē 20 īsos stabiņus pa vienam, adatu durot aiz iepriekšējās rindas cilpiņas aizmugurējās maliņas. Pabeidz ar vienu gaisa cilpu. Ja vēlas, šo pulsa sildītāja daļu var tamborēt no pusstabiņiem. Šādi turpina tamborēt, līdz “šallītes” garums ir pāris centimetru īsāks par pulsa sildītāja rokas apkārtmēru pie delnas pamatnes.
Abus “šallītes” galus satamborē vai sašuj kopā.
Vienu pulsa sildītāja galu aptamborē ar īsajiem stabiņiem un mežģīni (skat. zīm.).
Otru galu aptamborē ar īsajiem stabiņiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem