Kamēr krāšņi atklās XXV ziemas olimpiskās spēles, Kijivā tūkstošos dzīvokļu bez apkures un elektrības sals cilvēki – Krievijas nežēlīgās bombardēšanas sekas pa Ukrainas enerģētiskajiem objektiem nav tik ātri novēršamas.
Bet olimpiādes atklāšanas parādē t.s. “neitrālajā” statusā ar Starptautiskās olimpiskās komitejas “svētību” soļos agresorvalsts Krievijas un tās līdzskrējējas Baltkrievijas sportisti.
Ceturtajā kara gadā pat nepieklājīgi apspriest, ir vai nav sports politika. Ir, tāpat kā daudzi citi neizlēmības un pašlabuma diktēti liekulīgi un divkosīgi kompromisi ar Krieviju, kuri aizvien notiek gan visaugstākajā starptautiskajā līmenī, gan mūsu katra ikdienā. Sākot no rietumvalstīs ražotām komponentēm krievu raķetēs un tirgošanos ar agresoru līdz, piemēram, sabiedriskajai satiksmei, kura Latviju jo projām vieno gan ar Baltkrieviju, gan Krieviju, un daudzu latviešu dienišķajai paslīdēšanai uz krievu valodas “banāna mizas”.
Attaisnošanās vienmēr pie rokas – “citi tirgojas, tad mēs ar’”, “mani atlaidīs no darba, ja ar klientiem nerunāšu krieviski” u.t.jpr. Bet Krievijas kara mašīnā turpina ieplūst nauda, un šī valsts izmanto ikvienu spraugu, lai iefiltrētos un ietekmētu t.s. civilizēto pasauli.
Nu neprot un negrib šī pasaule stingri “turēt rumpi” pret fašistisko Krieviju – katru brīdi un pa visu perimetru. Kad skaidru nostāju demonstrēja Latvijas skeletonisti, 8. janvārī kopā ar Ukrainas un Zviedrijas sportistiem protestējot pret Krievijas dalību Eiropas kausa izcīņas sacensībās, viņi saņēma nevis atbalstu, bet Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas draudus - ar policiju un nepielaišanu sacensībām.
No nepatīkami smakojošā kompromisu purva ar slepkavniecisko Krieviju jātiek ārā – valstīm, organizācijām, mums katram personīgā līmenī. Tas ir mūsu karš, kas jāizcīna un neprasa asinis, kamēr ukraiņi mirst kaujas laukā. Tas ir mazākais, ko varam darīt.
