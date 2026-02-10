Krāsainās sirsniņas tamborētas no dažāda veida dziju atlikumiem.
Materiāli
- Pēc izvēles vilnas, kokvilnas utt. dzija
- Atbilstoša izmēra tamboradata
- Sintepons (pildīšanai)
Darba gaita
Uz slīdošās cilpas tamborē sešus īsos stabiņus. Savelk diegu un savieno rindas sākumu ar beigām ar savienojuma cilpiņu.
Pirmajā rindā katrā cilpiņā tamborē 2 īsos stabiņus (12).
2. rindā *pirmajā cilpā 1 īsais stabiņš un 2. cilpā divi īsie stabiņi*, atkārto 6 reizes (18).
3.–6. rindā tamborē katrā cilpā pa vienam īsajam stabiņam (kopā 72 īsie stabiņi) (18).
Nogriež diegu un tamborē otru tieši tādu pašu “cepurīti”. Šoreiz diegu negriež, saliek abas “cepurītes” ar ārmalām kopā un ar 4 savienojuma cilpām savieno kopā.
7. rinda. Tālāk turpina tamborēt pa apli uz katras no “cepurītēm” 14 īsos stabiņus (28).
8. rinda. Tamborē īsos stabiņus, samazinot pa vienai cilpiņai pie savienojuma vietas abās pusēs (26).
9. rinda. *Tamborē 5 īsos stabiņus, 6. un 7. stabiņu satamborē kopā*, atkārto četras reizes, līdz rindā ir 22 cilpiņas.
10. rinda. *Tamborē 4 īsos stabiņus, 5. un 6. stabiņu satamborē kopā*, atkārto 4 reizes, līdz rindā ir 18 cilpiņas.
11. rinda. *Tamborē 3 īsos stabiņus, 4. un 5. stabiņu satamborē kopā*, atkārto četras reizes, līdz rindā ir 14 cilpiņas.
12. rinda. *Tamborē 2 īsos stabiņus, 3. un 4. stabiņu satamborē kopā*, atkārto četras reizes, līdz rindā ir 10 cilpiņas.
Piepilda uztamborēto ar sinteponu.
13. rinda. *Tamborē 1 īso stabiņu, 2. un 3. stabiņu satamborē kopā*, atkārto četras reizes, līdz rindā ir 6 cilpiņas.
14. rinda. Katrus divus īsos stabiņus satamborē kopā. Beigās nogriež diegu un ievelk galu.
