Raidījuma “Ģimene burkā” dalībniece Vendija Karalkina pavada dienu, vadot treniņu. Tā kā viņas kliente ir šķīrusies un nolēmusi pievērsties sportam, Vendija dalās arī savā stāstā. Izrādās, ka, dzīvojot Rīgā, viņa sapratusi, ka ir daudz vīriešu, kas iedzen savas sievietes dziļos kompleksos, kā arī viņa pati nav bijusi izņēmums.
“Rīgā, kad vadīju treniņus, es sapratu, ka ir tik daudz vīrieši, kas savām sievām kultivē kompleksus. Man sievietes saka – es gribu to un to kā tur tai dāmai. Es prasu – kāpēc tu to vispār gribi? Tev tā nevar būt, tev ir cita kaulu uzbūve. Un tad viņas saka, ka vīrs teicis, ka vajadzētu!” atklāj Vendija. Viņa stāsta, ka visbiežāk šie vīrieši paši esot ar alus vēderiem, kuri nemaz netrenējas un nedomā par savu vizuālo izskatu, bet toties zina, kas viņa sievai ir jādara.
Daloties ar savu pieredzi šajā jautājumā, aizkadrā Vendija nāk klajā ar skaudru atzīšanos par savu pagātni: “Manā pirmajā laulībā man tika ieskaidrots, ka esmu visresnākais, visstulbākais, visneglītākais cilvēks pasaulē, kam nav vispār nekādas loģiskās domāšanas un kas nekad dzīvē nevarēs neko sasniegt. Arī tad, kad es pie sava auguma 1,72 metri svēru 56 kilogramus, es vienalga biju “ļoti resna”.”
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu