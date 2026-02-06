Vienu no skaistākajiem rokdarbu projektiem “Purvītim pa pēdām” rokdarbu pulciņa “Labieši” dalībnieces realizēja, darinot no audumiem viņa gleznas.
Šī projekta iniciatore ir viena no rokdarbu pulciņa “Labieši” vadītājām Daira Māldere. Viņa atceras, ka, 2022. gadā apmeklējot gleznotājam V. Purvītim – 150 veltīto izstādi, nodomājusi: “Mēs varētu atainot/izšūt viņa gleznas ar auduma palīdzību.”
Tā pērnajā rudenī aizsākās projekts “Purvītim pa pēdām”, kur katra rokdarbniece izraudzījās savu gleznu, meklēja izejmateriālus un vienu daļu darbu paveica uz vietas – pulciņa telpās. 2023. gada sākumā jau varēja aplūkot paveikto – kā no krāsās saskaņotiem auduma motīviem kļūst redzamas Purvīša gleznu ainas.
Pa šo laiku izšūtās auduma gleznas ir pabijušas vairākās Latvijas vietās kā neparasta un interesanta izstāde.
Viena no auduma gleznu darinātājām Zinta Ērgle dalās savā pieredzē: “Vispirms izvēlēto gleznu sadalīju kvadrātos. Tad visu pārzīmēju uz liela formāta divos eksemplāros, kur vienu sanumurēju ar krāsu un kārtas numuriem.
Otru eksemplāru sagriezu piegrieztnēs, pēc kurām izgriezt audumus. Izgrieztos auduma motīvus piespraudu pie topošās gleznas pamatauduma. Pēc tam piediedzu, lai labāk turas. Kad izvietoju visus lielākos objektus, tiem pa virsu klāju mazākos auduma fragmentus. Visu piešuvu ar maziem dūrieniem. Pamata audumam visās malās jābūt par 2 cm lielākam, jo šujot tas nedaudz sarausies, un tad ir grūti nostiept un darbu ielikt rāmī. Pamazām viss veidojās kā puzle. Problēma bija atrast piemērotus audumus, kas atbilstu gleznā redzamajiem toņiem. Vienu daļu materiālu atradu mājās. Piemēram, mākoņiem noderēja mana baltā zīda šalle, zaļais frotē palags kļuva par zālāju, lauka arumiem atbilda viena blūze... Un iznāca arī doties izejmateriālu “medībās”!
Biju priecīga, ka ābeļziediem atradu auduma gabalu “Abakhanā”. Tas tiešām bija izaicinājums! Domāju, ka Vilhelms Purvītis savu gleznu uzgleznoja ātrāk ar krāsām un otām nekā es ar auduma atgriezumiem, šķērēm, adatām un diegiem... Tomēr ceru, ka mākslinieks no mākoņa maliņas priecājas, ka viņa darbi turpina dzīvot un dod iedvesmu gleznotāja darbu apbrīnotājiem."
