Pēc vēsas pastaigas naksnīgajās Kazahstānas galvaspilsētas ielās, šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Margarita Kolosova un viņas paziņa Maksats patvērās mājīgā kafejnīcā. Sākotnēji vieglā tērzēšana ātri vien pārauga diskusijā par eksistenciāliem jautājumiem. Maksats neslēpa, ka nopietni apsver pārcelšanos uz Latviju darba meklējumos, jo saskata tur ievērojami augstāku dzīves līmeni un ienesīgākas peļņas iespējas nekā savā dzimtenē.
Margaritu iepriecināja vīrieša interese par vietējo valodu, pajokojot: "Atbrauksi pie manis uz Latviju, būsi kā savējais." Uz Maksata repliku par iespējamo iemitināšanos pie viņas, Margarita reaģēja ar humoru, apšaubot, kā šādu ciemiņu uztvertu viņas atvases: "Bērni nesapratīs – kas tu esi? Vēl viens dēls?" Maksats asprātīgi piebilda, ka būtu "melnais dēls", taču Margarita uzsvēra, ka viņas radiniekiem aizspriedumi pret ādas krāsu nav raksturīgi.
Sarunai pievēršoties viesmīlības tradīcijām, Maksats skaidroja kazahu stingros uzskatus. Viņu kultūrā pārāk gara viesošanās netiek atbalstīta – "Trīs dienas – un pēc tam jāiet strādāt." Lai gan Margarita sākotnēji apjuka, jo pati bija ieradusies uz sešām dienām, Maksats precizēja, ka šie noteikumi attiecas uz dzīvošanu mājās. Viņa viedoklis bija stingrs: "Ciemiņiem pašiem ir jāsaprot, ka ir laiks doties prom."
Vēlāk Margarita komentēja šo kraso kultūras kontrastu, atzīmējot, ka kazahu nostāja ir nepārprotama – pēc trim dienām ciemiņam jāsaprot, ka laiks doties mājup. Viņa to salīdzināja ar savas dzimtenes izteicieniem: "Tā ir viņu nostāja – kazahu. Ilgāk ciemoties nedrīkst. Trīs dienas tu vari uzturēties, bet ceturtajā tev ir jāsaprot, kā pie mums Latgalē saka – proties kaunu."
Ekonomiskais aspekts bija galvenais iemesls Maksata vēlmei emigrēt. Viņš uzsvēra milzīgo plaisu starp abu valstu atalgojumu: "Tas, ko Kazahstānā var nopelnīt mēneša laikā, Latvijā var nopelnīt nedēļā. Ir atšķirība."
Viņš dalījās skarbajā realitātē, kur Kazahstānā darbs ir izdzīvošanas jautājums. "Tas ir mans pienākums laikus ierasties darbā," viņš pauda, norādot, ka bez ienākumiem nespētu tikt galā ar parādsaistībām. Margarita interesējās, kādu nodarbošanos viņš izvēlētos Latvijā. Maksats vēlētos turpināt darbu naktīs, līdzīgi kā šobrīd karaoke klubā, lai pa dienu varētu veltīt palīdzībai sievai. Margarita šādu ideju atbalstīja, saskatot tajā potenciālu: "Tu būtu ekskluzīvs vakara vadītājs ar savu odziņu."
