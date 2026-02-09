Šī greznā piespraude darināta kā dzimtas ordenis.
Materiāli
- Apmēram 5 cm plata atlasa lente
- Viskozes diegi zelta, dzeltenā krāsā un melanžētais zaļajos toņos
- Dažādu izmēru un krāsu pērlītes
- Dekoratīvā saspraužamā adata
- Pušķis zelta krāsā
- Šujamā adatiņa un pieskaņotas krāsas spolīšu diegs
- Rāmis izšūšanai
- Kopējamais papīrs
Darba gaita
- Atlasa lenti izgludina un nogriež izvēlētajā garumā – ierēķinot gan priekšdaļu, gan aizmuguri.
- Ar koppapīra palīdzību uzkopē burtus.
- Gar lentes malām piešuj kokvilnas auduma strēmeles, lai darbu var ievilkt rāmītī, un izšuj burtus ar dzeltenās un zelta krāsas diegiem.
- Ar zaļi melanžēto diegu, brīvi improvizējot, izšuj rokoko rozīšu vinjeti.
- Darbu izņem no izšūšanas rāmja, noārda kokvilnas auduma strēmeles un nogludina no kreisās puses.
- Lenti sašuj, veidojot apakšējā daļā trīsstūri. Nošuj apkārt ar šujmašīnu.
- Aploka atlasa lenti ap drošības adatu un no darba kreisās puses piešuj ar rokām ar pārmalu dūrienu.
- Rotāšanai piešuj pērlītes. Trīsstūra spicīti noformē ar savērtu pērlīšu virteni pēc izvēles.
- Drošības adatas cilpiņā iesien zelta pušķīti.
