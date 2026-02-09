Mākslinieks Aleksejs Naumovs neraksta grāmatas, bet stāstus iedzīvina gleznās un ilustrācijās. Vai tā ir glezna, ilustrācija vai animācija – mākslinieks Aleksejs Naumovs pret katru darbu izturas ar vienlīdz lielu interesi un atdevi un atzīst, ka iedvesmu gaidīt nevajag. Vajag darīt un izdarīt. Sākt un pabeigt. Pavisam nesen pabeigts darbs pie rakstnieces Dainas Tabūnas grāmatas "Aspazija" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), kas atrodama arī grāmatnīcu plauktos.
Ne katram māksliniekam sanāk tik regulāri un cieši mijiedarboties ar citām mākslas formām. Jūsu kontā ir jau vairākas grāmatas, arī animācijas filma, šķiet, redzēju arī apgleznotas vāzes. Kāda ir tā atšķirība – redzēt savus darbus uz audekla vai grāmatā, vai ekrānā?
Tagad jau tās robežas mākslai ir ļoti nekonkrētas, agrāk vairāk bija dalīšana – lietišķā māksla, tēlniecība, keramika, stikls vai grāmatu māksla un tā tālāk. Tagad ilustrācija arī ir māksla un nevienam tas netraucē. Ilustrācijā mani ievilka mana sieva Anita Paegle (māksliniece Anita Paegle. – Red. piez.). Pirmā bija Māras Cielēnas grāmatiņa “Pasaka par diviem”, kuru ilustrēju, un, jā, var teikt, man iepatikās.
Tad pienāca laiks vāzēm, tās bija izstādē Rundāles pilī. Tur jau ir trīs dimensijas un kļūdīties nevar, uzvelc līniju, un viss, tā arī būs. Pamatā man, protams, tā ir glezna, gleznota uz vietas, bieži liela formāta, bet tas neaizliedz darīt arī kaut ko citu, es jūtos brīvi izpausties dažādās mākslas formās. Arī jaunākajā grāmatā “Aspazija” robežas ir brīvas, jo tā nav tipiska ilustrāciju grāmata. Tur pamatā ir vairāk nekā 20 gleznas, veidotas, izmantojot fiksācijas paņēmienu.
Sanāk, ka tie lielākoties ir bērnu auditorijai domāti darbi, ko radāt ārpus sev ierastās glezniecības. Vai tās krāsas un košums tiešām vairāk piestāv bērnības pasaulei?
Jā, visas tendences vislabāk var ieraudzīt Boloņā (Boloņas bērnu grāmatu gadatirgus. – Red. piez.), kur es principā katru gadu braucu, šogad arī droši vien būs jāaizbrauc. Tagad, piemēram, ir arī tādas silent books (klusās grāmatas – tulk. no angļu val.), kas ir bez teksta, kur izcelta tieši ilustrācija, stāsts tiek stāstīts tieši caur to. Apbrīnojami, ka ir tādi izdevēji, kas to var atļauties, jo tas nav komerciāli, tā ir māksla.
Bērniem visas krāsas ir dabas dotas. Un tas, kā bērns zīmē – viņiem neko nevajag mācīt, neko dot priekšā, jo viņam viss ir!
Viņam ir doma, un viņš ir gatavs to realizēt. Brīvs lidojums, nav vēl pārāk daudz robežu. Viņi rada nedomājot, vai rezultāts kādam patiks vai nepatiks, viņus interesē process, un tas ir labi, tas ir ļoti skaisti.
Kā jums izdevies to košo, piesātināto pasaules skatījumu saglabāt cauri visai dzīvei? Jo tās jau nav tikai krāsas, aiz tām esat arī jūs pats – tikpat vitāla un koša personība.