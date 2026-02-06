Mūziķis Reinis Sējāns, kurš ar sievu Maiju ir kopā jau 20 gadus, atklājis, ka kādā sarežģītā dzīves posmā apsvēris iespēju šķirties. Tagad viņam šādas domas šķietot absurdas, taču tolaik pāris piedzīvojis nopietnus pārbaudījumus, vēsta žurnāls "SANTA".
Sējāni jau divus gadus rūpējas par meitu Elzu. Runājot par izaicinājumiem ģimenes dzīvē, Maija norādījusi, ka grūts bijis periods pēc bērna piedzimšanas, kad zīdīšanas laikā hormonālās svārstības ietekmējušas viņas pašsajūtu.
Tomēr par vissmagāko pārbaudījumu abi uzskata laiku, kad Reinis saskārās ar veģetatīvo distoniju. Šajā periodā viņš bijis dziļās pārdomās par savu dzīvi un meklējis risinājumus, pieļaujot, ka pārmaiņas varētu skart gan profesionālo darbību, gan attiecības. Mūziķis atzinis, ka bija gatavs atteikties no mūzikas vai pat mainīt nodarbošanos, ja tas palīdzētu uzlabot pašsajūtu un dzīves kvalitāti. Viņš arī iekšēji apsvēris,
vai attiecības ar Maiju nav viens no faktoriem, kas jāmaina,
tomēr šīs pārdomas ar sievu nav pārrunājis.
Laikam ejot un veselības stāvoklim uzlabojoties, šīs domas zaudējušas aktualitāti, un pāris attiecības saglabājis.
