Pēteris Sniķers dzimis 1875. gada 7. decembrī Skultes pagasta Kazbuļos kā vecākais dēls lauksaimnieku ģimenē, kurā bija astoņi bērni. Ģimenes tēvs ilgu laiku – 37 gadus – bija Skultes pagasta vecākais un tāpēc pamatizglītību nākamajam slavenajam ārstam un karavīram bija iespējams iegūt Skultes baroneses Lotas Freitāgas fon Loringhofenas dibinātajā privātajā proģimnāzijā, kuru Pēteris pabeidza 1893. gadā, iegūdams labu izglītību un labas svešvalodu zināšanas, kas savukārt ļoti palīdzēja 1896. gadā absolvēt Nikolaja ģimnāziju Rīgā. Šajā pašā gadā viņš iestājās Krievijas Kara medicīnas akadēmijā Pēterburgā – tajā laikā vislabākajā medicīniskajā augstskolā Krievijas impērijā. Šajā augstskolā bija ļoti stingri uzņemšanas kritēriji – uz to varēja pretendēt tikai ģimnāziju beidzēji ar visaugstākajām sekmēm, akadēmijā apmācības bija uz valsts rēķina un vēl maksāja stipendiju. Kopš šā brīža medicīna un kara gaitas ir noteicošākās P. Sniķera dzīves sastāvdaļas. Paralēli studijām 1898. gadā viņu iesauca Krievijas Impērijas armijā un viņš dienēja 67. Taratutinas kājnieku pulkā kā jaunākais ārsts.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē