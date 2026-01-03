Dzirnavām vajag lietpratīgus saimniekus. Bez tiem tās ātri aiziet postā. Šoreiz stāsts ar laimīgām beigām, kā atdzimušas Ausekļu ūdensdzirnavas un Lazdu vējdzirnavas Bārbeles pagastā.

Privātais brīvdabas muzejs “Ausekļu dzirnavas” ir veidots kā latviska lauku sēta, kur var iepazīties ar seno darbarīku, tehnikas kolekciju un senču sadzīvi. Tas saņēmis kultūras zīmi “Latviskais mantojums” un ik pavasari un rudeni rīko Sējas un Pļaujas svētkus. 

Te apskatāmās ūdensdzirnavas atjaunotas 2011. gadā, bet vējdzirnavas pārvestas no Īslīces pagasta Ādžūniem un pilnībā uzstādītas divus gadus vēlāk.

