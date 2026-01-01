Atskatāmies uz 2025.gada svarīgākajiem notikumiem gan pasaulē, gan pašu mājās, kur gadu kopumā var raksturot īsi - "2025 - Trampa šovs".

Pasaules vēsturē diez vai ir bijis kāds cits politiķis, kurš ierobežotā laika posmā būtu spējīgs ģenerēt tik daudz ziņu. ASV prezidentam Donaldam Trampam šajā ziņā nav līdzinieku, un kā izteikti egocentriska personība viņš nepārprotami izbauda viņam pievērsto uzmanību. Brīžiem jau sāk šķist, ka visa pasaule griežas ap Trampu un bez viņa ziņas vairs nekas nenotiek. Tramps dižojas, ka izbeidzis astoņus karus! Tramps sola, ka nosēdinās pie sarunu galda Putinu un Zelenski. Tramps prāto, ka ASV varētu pārņemt savā kontrolē Grenlandi. Tramps lepojas, ka nokārtojis IQ testu.

Un tā katru dienu: arvien jaunas un jaunas ziņas par Trampu. Pasaule ir nonākusi bīstamā atkarībā no šī teju 80 gadu vecā vīra, kurš vienu dienu var paziņot par milzu tarifu uzlikšanu ASV tirdzniecības partneriem, bet jau pēc pāris dienām šos tarifus atcelt. Trampam tas viss ir “tikai bizness”, kurā uzvar tas, kurš vislabāk apguvis kaulēšanās iemaņas. Diemžēl šajā spēlē brīžiem rodas iespaids, ka Tramps būtu gatavs notirgot arī savu sabiedroto drošību, ja vien uzskatīs, ka ASV no šādas sadarbības vairs nav nekāda labuma. 

