Gar Atgāzeni aizdun vilcieni, aiztrauc auto, skaņu un trokšņu kakofonijā pavisam dzidri ieskanas mazputniņa jaunības balss. Jā, šī vismazākā Rīgas apkaime ir ar īpaši daudzu jauniešu piesaisti – te darbojas Rīgas igauņu pamatskola, Rīgas Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola un starptautiskā biznesa augstskola ″Turība″.

Lai arī Atgāzeni no visām pusēm ieskauj satiksmes maģistrāles, tomēr šajā pilsētas daļā vēl var izjust gan pirmskara nesteidzību, gan Pārdaugavas senatnīguma noskaņu. Piebilstams, ka Torņakalna un Atgāzenes apkaimju shematiskajā logo attēlots putniņš, ko veidojis dizainers Gatis Vectirāns. Viņš zināms ar savu Latvijas aizsardzības nozares jaunuzņēmumu “Natrix” – radījis modulāru bezpilota platformu ievainoto un kravas pārvietošanai, ko jau izmanto Ukrainas frontē.

No Stacijas laukuma ar 27. trolejbusu esmu atbraucis līdz pieturai “Robežu iela”, iepretim Bērnu slimnīcai. Paejot nedaudz uz priekšu, labajā pusē (Vienības gatvē 57) skatāma modernā stilā pārbūvēta ēka, kurā 20. gs. 20. un 30. gados dzīvojuši brāļi dzejnieks Vilis Plūdons (1874–1940) un ārsts, rakstnieks Jānis Visvaldis Lejenieks (1886–1938). Tagad tajā saimnieko ar šo dzimtu nesaistīts īpašnieks, kurš ēku iznomā birojiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē