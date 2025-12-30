Savākti 10 000 parakstu pret Latgales koncertzāles "Gors" nodošanu privātam nomniekam

Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" savākti vairāk nekā 10 000 parakstu pret SIA "Austrumlatvijas koncertzāles" jeb Latgales koncertzāles "Gors" nodošanu privātam nomniekam.
Iniciatīvā, kuras autore ir Regita Zeiļa, norādīts, ka "Gors" jau vairāk nekā desmit gadus ir nozīmīgs kultūras centrs, kas nodrošina kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras piedāvājumu ārpus galvaspilsētas, taču pašlaik pastāv risks, ka koncertzāli varētu nodot privātam nomniekam, kas apdraudētu tās publisko funkciju.
Iniciatīvas mērķis ir saglabāt "Goru" publiskā pārvaldībā, nodrošinot stabilu, pieejamu un kvalitatīvu kultūras telpu, kas veicina reģiona attīstību, kultūras daudzveidību un sabiedrības saliedētību.
LETA jau vēstīja, ka pēc "Austrumlatvijas koncertzāle" veiktā funkciju audita pašvaldība izvērtē iespēju "Goru" pārveidot par iestādi vai izvēlēties citu pārvaldības formu.
Pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LPV) iepriekš medijiem apgalvoja, ka pašlaik tiek skatīti divi iespējamie scenāriji - deleģēšanas līguma izmaiņas ar "Austrumlatvijas koncertzāli" vai kapitālsabiedrības pārveide par iestādi. Variants par "Gora" nodošanu nomā privātajam operatoram vairs netiekot skatīts.
Taču pašvaldība esot gatava runāta arī ar KM par "Gora" nodošanu valstij.
Bartaševičs uzskata, ka pareizi būtu valstij pārņemt objektu īpašumā. "Rēzeknes pilsēta ir gatava maksāt kredītus," apgalvoja mērs, precīzi nenosaucot, kāds ir atlikušais maksājumu apjoms, minot, ka tas varētu būt trīs līdz četri miljoni eiro.
"Tas nav mūsu mērķis nodot valstij, bet tas ir mūsu piedāvājums, ja viņi uzskata, ka mēs kā pašvaldība nevaram nodrošināt ar pareizu saturu vai pareizu apsaimniekošanu," sacīja Bartaševičs.
Savukārt valdība nolēma pilnvarot Kultūras ministriju (KM) sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju un Ekonomikas ministriju veikt pārrunas ar Rēzeknes domi par nekustamā īpašuma Pils ielā 4, Rēzeknē, kur atrodas Latgales vēstniecība "Gors", pārvaldības risinājumiem un valsts iesaisti profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanā.