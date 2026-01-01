Light snow showers -6.9 °C
Noderīgi! "Jaungada kalendārs" darba devējiem

Zigfrīds Dzedulis / Latvijas Avīze
2026. gada 01. janvāris, 00:00
2026. gada 01. janvāris, 00:00
2026. gadā palielināsies gan minimālā alga, galvenokārt radot papildu izmaksas uzņēmējiem, gan arī neapliekamais minimums, palielinot naudas daudzumu iedzīvotāju maciņos.
Jaunajā gadā uzņēmējiem jāpatur prātā grozījumi vairākos nodokļu likumos un nodokļu maksāšanas kārtībā, lai laikus izplānotu viņiem piederošo uzņēmumu ienākumus un izdevumus.

Darba algu maksātājiem

No 2026. gada 1. janvāra valsts noteiktais minimālā atalgojuma apmērs pilna darba laika ietvaros pieaug par 40 eiro un būs 780 eiro mēnesī. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā ienākumu daļa palielinās no 510 līdz 550 eiro mēnesī.

2026. gadā un līdz 2027. gada 31. decembrim autoratlīdzības saņēmēji varēs nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji.

Atgādināsim, ka no 2025. gada 1. janvāra ir spēkā citas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes:

  • 25,5% apmērā ienākumiem, kuri nepārsniedz 8775 eiro mēnesī jeb 105 300 eiro gadā;
  • 33% apmērā ienākumiem, kuri pārsniedz 8775 eiro mēnesī jeb 105 300 eiro gadā;
  • 3% papildu likme ienākumiem, kuri pārsniedz 200 000 eiro gadā.

Ar papildu likmi apliek ienākumus no darba algas, kā arī atsevišķus ienākumus no kapitāla, kuri ir atbrīvoti no aplikšanas ar IIN – dividendes, dividendēm pielīdzināmu ienākumu u. c.

Ienākumam no kapitāla pieauguma (nekustamā īpašuma, kapitāla daļu, virtuālās valūtas, intelektuālā īpašuma, investīciju zelta u. c. pārdošana) un ienākumiem no kapitāla (apliekamās dividendes, noguldījumu procenti, ienākumi no ieguldījumu parādzīmēm, ienākumi, kas gūti no ieguldījumu konta u. c.) IIN likme ir 25,5%.

Ienākumam darījumos ar kapitāla aktīviem:

  • kuri uzsākti, bet nav bijuši pabeigti līdz 2024. gada 31. decembrim;
  • par kuriem Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir iesniegtas ziņas par darījumiem, kuri uzsākti, bet nav pabeigti vienā gadā, 2026. un 2027. gadā nodokļa likme būs 20% apmērā.

2026. gadā un līdz 2029. gadam ar nodokli apliekamajā ienākumā neiekļaus summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības (ES) atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, kā arī noteikts atbrīvojums šajā laikā arī citiem valsts atbalsta maksājumiem.

No 2026. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS) varēs pieslēgties tikai ar kādu no drošiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, piemēram, Smart-ID, elektroniskā identifikācijas karte (eID), drošs elektroniskais paraksts (eParaksts vai eParaksts mobile) vai noteiktu internetbanku autentifikācija.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājiem

No 2028. gada 1. janvāra uzņēmumos, kura dalībnieki ir tikai fiziskās personas, sadalot peļņu dividendēs, varēs izvēlēties piemērot alternatīvu UIN likmi 15% apmērā, vienlaikus paredzot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes 6% apmērā ieturēšanu šādam fiziskās personas dividenžu ienākumam.

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājiem

No 2026. gada 1. jūlija maizei, pienam, olām un svaigai mājputnu gaļai PVN likme būs 12% līdzšinējās 21% likmes vietā. Samazinātā PVN likme būs spēkā līdz 2027. gada 30. jūnijam.

No 2026. gada 1. janvāra palielinās PVN likme grāmatām, žurnāliem un citiem izdevumiem, kuri nav valsts valodā, Eiropas Savienības dalībvalstu vai kandidātvalstu, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstu oficiālajās valodās. Līdzšinējo 5% vietā – 21%.

Akcīzes nodokļa (AN) maksātājiem

No 2026. gada 1. marta par 15 eiro palielināsies AN likme alkoholiskajiem dzērieniem. Bet no 2028. gada 1. marta AN likmes visiem alkoholiskajiem dzērieniem, tostarp alum, celsies vidēji par 10%.

Tabakas izstrādājumiem papildus jau noteiktajam paaugstinājumam gadā un 2027. gadā AN pieaugums paredzēts par 5% (izņemot 2026. gadā par cigāriem, cigarillām un e-šķidrumiem), bet no 2028. gada plānots paaugstināt to vidēji par 15%.

AN likmi paaugstinās bezalkoholiskajiem dzērieniem: ar cukura saturu līdz 8 gramiem (neieskaitot) uz 100 mililitriem par 8,1%; ar cukura saturu no 8 gramiem uz 100 mililitriem par 14,3%; enerģijas dzērieniem par 23,8%.

Azartspēļu nodokļa maksātājiem

No 2026. gada 1. janvāra azartspēļu nodoklis palielināsies:

  • azartspēļu automātiem (par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu) no 6204 eiro līdz 7440 eiro par gadu;
  • ruletei un kāršu un kauliņu spēlei (par katru galdu) no 33 696 eiro līdz 40 440 eiro par gadu;
  • veiksmes spēlei pa tālruni un totalizatoram un derībām no 15 līdz 18% no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem;
  • bingo no 10 līdz 12% no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem;
  • interaktīvajām azartspēlēm no 12 līdz 15% no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa (TEN) maksātājiem

No 2026. gada 1. janvāra nodoklis nebūs jāmaksā cilvēkiem ar invaliditāti un ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti. Atbrīvojums skar ne tikai vieglo automašīnu īpašniekus, bet arī tos, kuriem pieder mikroautobusi ar pilnu masu līdz 3500 kg.

TEN atbrīvojums skar arī tādu transportlīdzekļu īpašniekus vai turētājus, kuri ir aizgādņi 1. vai 2. grupas invalīdiem.

No 2026. gada 1. janvāra bija plānots palielināt lielāko daļu autoceļu lietošanas nodevu jeb vinješu likmju kravas transportlīdzekļiem virs trim tonnām. Nodeva būtu jāmaksā par trim tonnām smagākām kravas automašīnām, kuras brauktu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kuriem ir noteikts maksas autoceļa statuss – pārvietojoties pa Eiropas nozīmes autoceļiem (TEN-T) un likumā noteiktajiem autoceļu posmiem robežšķērsošanas vietās un ostu tuvumā. Autoceļu lietošanas nodevas likuma grozījumus Saeimā pieņēma šā gada 3. decembrī kopā ar nākamā gada Valsts budžeta likumu. Bet decembra beigās Valsts prezidents atgrieza likuma grozījumus otrreizējai caurlūkošanai Saeimā. Kamēr Saeimā skatīs likuma grozījumus otrreiz, tikmēr nodevu apmēri nemainīsies.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) maksātājiem

No 2026. gada 1. janvāra uzņēmējiem, kuri tirgo automašīnas, vairs nebūs jāmaksā UVTN par automašīnu reģistrēšanas un nākamo mēnesi, reģistrējot tādas pārdošanai paredzētās, kuras nav vecākas par desmit gadiem.

Līdz šim UVTN bija jāmaksā par mēnesi, kurā tika veikta pirmreizējā reģistrācija, jo auto tirgotāji nevarēja uzreiz noņemt automašīnu no uzskaites 15 dienu laikā pārbaudes dēļ. UVTN jāmaksā, ja uzņēmējam piederošs transportlīdzeklis tiek izmantots arī darbinieku privātajām vajadzībām, un tas ļauj neuzskaitīt darbinieka personīgo labumu no šāda auto personīgajām vajadzībām izmantošanas, nemaksājot darba algas nodokļus.

Dabas resursu nodokļa (DRN) maksātājiem

No 2026. gada 1. janvāra DRN palielinās augsnes, smilšu, smilšmālu, smilšu un grants, saldūdens kaļķiežu, šūnakmens, ģipšakmens, laukakmeņu, krāsu zemes, kūdras, sapropeļa, dziedniecisko dūņu ieguvei. No 2026. gada 1. janvāra palielināsies arī DRN par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem

No 2026. gada 1. janvāra iedzīvotāji – saimnieciskās darbības veicēji, kuri pastāvīgi nenodarbojas ar saimniecisko darbību, varēs reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) par saimnieciskās darbības veicējiem un pieteikties MUN maksātāja statusa iegūšanai uz noteiktu laiku – vienu vai vairākiem ceturkšņiem gadā.

Māju būvētājiem

No 2026. gada 6. janvāra uzņēmējiem atvieglosies un paātrināsies būves reģistrēšana – no būvniecības ieceres ierosināšanas līdz ierakstīšanai Zemesgrāmatā. Būves reģistrēšanai no īpašnieka būs nepieciešams tikai viens iesniegums Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) uzturētajā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), bet tālāk reģistrēšana Valsts zemes dienesta (VZD) uzturētajā Kadastra informācijas sistēmā, pēc tam Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā notiks automātiski.

