Jaunajā gadā uzņēmējiem jāpatur prātā grozījumi vairākos nodokļu likumos un nodokļu maksāšanas kārtībā, lai laikus izplānotu viņiem piederošo uzņēmumu ienākumus un izdevumus.
Darba algu maksātājiem
No 2026. gada 1. janvāra valsts noteiktais minimālā atalgojuma apmērs pilna darba laika ietvaros pieaug par 40 eiro un būs 780 eiro mēnesī. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā ienākumu daļa palielinās no 510 līdz 550 eiro mēnesī.
2026. gadā un līdz 2027. gada 31. decembrim autoratlīdzības saņēmēji varēs nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji.
Atgādināsim, ka no 2025. gada 1. janvāra ir spēkā citas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes:
- 25,5% apmērā ienākumiem, kuri nepārsniedz 8775 eiro mēnesī jeb 105 300 eiro gadā;
- 33% apmērā ienākumiem, kuri pārsniedz 8775 eiro mēnesī jeb 105 300 eiro gadā;
- 3% papildu likme ienākumiem, kuri pārsniedz 200 000 eiro gadā.
Ar papildu likmi apliek ienākumus no darba algas, kā arī atsevišķus ienākumus no kapitāla, kuri ir atbrīvoti no aplikšanas ar IIN – dividendes, dividendēm pielīdzināmu ienākumu u. c.
Ienākumam no kapitāla pieauguma (nekustamā īpašuma, kapitāla daļu, virtuālās valūtas, intelektuālā īpašuma, investīciju zelta u. c. pārdošana) un ienākumiem no kapitāla (apliekamās dividendes, noguldījumu procenti, ienākumi no ieguldījumu parādzīmēm, ienākumi, kas gūti no ieguldījumu konta u. c.) IIN likme ir 25,5%.
Ienākumam darījumos ar kapitāla aktīviem:
- kuri uzsākti, bet nav bijuši pabeigti līdz 2024. gada 31. decembrim;
- par kuriem Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir iesniegtas ziņas par darījumiem, kuri uzsākti, bet nav pabeigti vienā gadā, 2026. un 2027. gadā nodokļa likme būs 20% apmērā.
2026. gadā un līdz 2029. gadam ar nodokli apliekamajā ienākumā neiekļaus summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības (ES) atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, kā arī noteikts atbrīvojums šajā laikā arī citiem valsts atbalsta maksājumiem.
No 2026. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS) varēs pieslēgties tikai ar kādu no drošiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, piemēram, Smart-ID, elektroniskā identifikācijas karte (eID), drošs elektroniskais paraksts (eParaksts vai eParaksts mobile) vai noteiktu internetbanku autentifikācija.
Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājiem
No 2028. gada 1. janvāra uzņēmumos, kura dalībnieki ir tikai fiziskās personas, sadalot peļņu dividendēs, varēs izvēlēties piemērot alternatīvu UIN likmi 15% apmērā, vienlaikus paredzot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes 6% apmērā ieturēšanu šādam fiziskās personas dividenžu ienākumam.
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājiem
No 2026. gada 1. jūlija maizei, pienam, olām un svaigai mājputnu gaļai PVN likme būs 12% līdzšinējās 21% likmes vietā. Samazinātā PVN likme būs spēkā līdz 2027. gada 30. jūnijam.