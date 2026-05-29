#izstādes #mākslinieki

Cilvēks sarežģītas telpas kontekstā. Saruna ar gleznotāju Jāni Avotiņu

Daina Šulca / Latvijas Avīze
2026. gada 29. maijs, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
Jānis Avotiņš: “Ir jārunā par to, kas notika vakar, un par to runāt ir grūti. Es mēģinu to darīt, uzkraujot sev ļoti lielu konteksta kravu. Varbūt krava ir vērtīgāka par pašu darbu?”
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Piektdien, 29. maijā, mākslas muzejā "Rīgas birža" atklās latviešu gleznotāja Jāņa Avotiņa personālizstādi "Tālē", un tā būs skatāma no 30. maija līdz 23. augustam. Latvijas mākslas vidē tas ir intriģējošs un zīmīgs notikums.

Jānis Avotiņš dzīvo un strādā ļoti noslēgti, un tikai medijos dzirdam par viņa panākumiem Eiropā, Amerikā un Japānā. Gaidāmā izstāde sniegs iespēju redzēt mākslas darbus, kas gūst atzinību visā pasaulē. Par šo notikumu viņš saka: "Es jūtos fantastiski, sarīkojot te izstādi. Pēc "incognito" dzīves būs no jauna jāmēģina izcīnīt savu reputāciju Rīgā."

Jūsu darbus zina Losandželosā, Parīzē, Boloņā, Minhenē, Londonā, Ņujorkā, Ķelnē, Prāgā, Viļņā, Atēnās, Bostonā, Tokijā …, Sanpaulu. Sarakstu varētu turpināt. Kāds bija jūsu ceļš, ieejot pasaules mākslas tirgū?

J. Avotiņš: Sadarbība ar Eiropas galerijām sākās vēsturisko pārmaiņu gados, kad sabruka Padomju Savienība. Pēc dzelzs priekškara atvēršanas Austrumeiropa kļuva par jaunu atklājumu vietu – mistisku un nezināmu teritoriju, kurā kaut kam bija jābūt un kura interesēja arī mākslas profesionāļus, galeristus un kolekcionārus. Man vēl nebija pat trīsdesmit gadu, kad par savām gleznām dzirdēju sakām: "Darbi izskatās pēc nobrieduša, gados vecāka domājoša cilvēka." Mani galerijas atrada manu darbu dēļ.

Es pats nevaru novērtēt un objektivizēt savus darbus. Manī ir liela paškritikas un idealizācijas deva. Sadarbības sākums ar galerijām nebija ne nejaušība, ne veiksme. Tas vienkārši notika. Nokļuvis šajā vidē, es jutos kā mazs bērns, kurš tikko iemācījies rāpot un pat nenojauš, ka tur – aiz istabas sienām – ir vēl citas ēkas.

Austrumeiropas apgūšanas vilnis tagad jau ir garām, un mākslas tirgū tas ir ienesis daudz jaunu vārdu.

Sadarbībai ar galerijām ir savs stils, savi nerakstītie likumi – īpaša pasaule ar īpašiem noteikumiem. Pieņemu, ka mākslinieka un galerista attiecības ne vienmēr veidojas gludi. Tās lielākoties ir privātas mākslas institūcijas.

Galerijas Eiropā nav tikai komerciāli veidojumi. Svarīgs ir to globālais novietojums. Galerista lomai ir ļoti liela nozīme mākslinieka karjerā. Viņi ir izglītoti un prasīgi profesionāļi, kas neko "nemārketē" un nepārdod melus par patiesību. Ir jālauž mīti par mākslas tirgu, ka galerists ir spekulants un izmantotājs. Izšķirošais ir paša mākslinieka fokuss un noturība savas idejas artikulācijā. Pats mākslinieks arī ir atsevišķa institūcija. Galerijas ir tās, kas palīdz stabilizēt kustību – mākslinieks un viņa darbs –, sniedzot iespēju izplatīt mākslas darbus brīvā telpā.

Jūsu darbi ir atrodami privātās un publiskās kolekcijās visā pasaulē, tostarp Rubelu ģimenes kolekcijā, kas ir viena no lielākajām privātajām laikmetīgās mākslas kolekcijām Ziemeļamerikā, tajā ir vairāk nekā 7200 darbu, un ģimenei pieder plašas publisko izstāžu telpas Maiami un Vašingtonā. Tie ir Hortu ģimenes kolekcijā Ņujorkā, kurā ir vairāk nekā 5000 darbu, un tā ir slavena ar savu agrīno un dziļo atbalstu jaunajiem māksliniekiem. Kranfordas privātajā kolekcijā Londonā, kas galvenokārt koncentrējas uz britu un starptautisko laikmetīgo mākslu un pētījumiem par moderno mākslu … Šo sarakstu var turpināt diezgan ilgi. Kā jūs jūtaties, kad jūsu darbi tiek pārdoti un nonāk jaunajās mājās?

Kad tas sākās, man nebija priekšstata, kas tā par milzīgu konkurenci un kur esmu nokļuvis! Mākslas tirgus ir pasaule, kurā ir grūti ielauzties. Ir jābūt stipram un jāpastāv par sevi. Man pašam nav bijis pārsteiguma par saviem panākumiem.

Mākslas tirgus ir pārpilns ar māksliniekiem ražotājiem, kas saspringst par katru iespēju pārdot savus darbus. Tā ir vide, kur jāpārvar barjeras un jāatbrīvo sev ceļš, piemēram, rīkojot izstādes Londonas vai Ņujorkas elitārās mākslas vidē vai citviet pasaulē, kas pulcē ietekmīgus kolekcionārus, ekspertus un kritiķus. Ņujorkas mākslas elite daudziem māksliniekiem ir nesasniedzams sapnis, arī tur ir sava kustība.

Mākslā ir daudz mazu tīklojumu, tā ir sazarota vide, atsevišķi burbuļi. Pārdodot mākslas darbu, māksliniekam ir jāredz, kādā tradīcijā viņa darbs turpinās dzīvot. Ir jāzina sava darba konteksts un tas, kā viņa darbs turpināsies. Mākslinieks ir tas, kas kontrolē sava darba likteni. Arī es esmu izdarījis kļūdu, pārdodot savus darbus tam, kam nevajadzēja pārdot. Ir daudz spēcīgu privāto kolekciju, bet māksliniekam nevajag ļauties.

Darba pārdošana negarantē darba izdzīvošanas izredzes. Ir naivi iedomāties, ka māksla ir tikai cildena. Par sevi varu teikt, ka esmu vislielākais "sabotāžists", kas saglabājis karjeras iespējas, pateicoties tieši konsekventajai sekošanai savai iekšējai balsij. Es neatceļu tos momentus, kad mani ceļi mākslas pasaulē kādreiz ir šķīrušies.

Pasaule pēdējā laikā ir ļoti mainījusies. Brūk un jūk gadsimtus senas vērtības. Pandēmijas, kari – tas viss ietekmē mūsu dzīvi un darbu. Pamats ir sašūpojies. Mēs visi esam zināmā neziņā. Jūs taču arī pārņem nemiers, domājot par to, kas notiks nākotnē?

Izstādē "Tālē" esmu ielicis paniskas bailes pēc cilvēcīguma. Mani ir pārņēmušas transhumānas, antihumānas, posthumānas bailes. Cilvēcīgs izmisums. Pasaulē notiek cilvēku burbuļu evolūcija, un, es domāju, nākotnē katrs cilvēks būs viens atsevišķs burbulis. Seju kultūra šodien ir sasniegusi līdz šim nebijušus izmērus – "Facebook" grandiozā paradigma! Cilvēks būs pilnīgi viens, un mēs pat nepamanīsim, kā mēs izzūdam.

Cilvēki grib skaidrību, bet viss ir slāņains, pretrunīgs un sarežģīts. Izpatikt var lielveikalā, bet ne mākslā. Māksla ir kļuvusi līdzīga troksnim, putekļiem, mēsliem, kas tiek izmesti. Mākslinieks ir kļuvis par politisku un sociālu procesu aprūpētāju, bet es ticu skaistumam. Tas jau nemaz nebija tik sen, varbūt pirms 20 gadiem, kad mākslā tika attēlota analogā pasaule. Valdīja citas realitātes sajūtas. Šobrīd "vecā" skola nevar saprast, kā sevi pozicionēt.

Arī kovidpandēmija radīja izmaiņas un ne tikai mākslas pasaulē, kad kapitāls, enerģija un ietekmes pārtrauca darboties klātienē un ietekmīgi mākslas tirgus spēlētāji noslēpās privātās lauku villās. Viņi, kas pirms tam aktīvi ceļoja un piedalījās komisijās, piedzīvoja kultūršoku. Notika pārcelšanās uz simultāno vidi, ko noteica tehnoloģijas. Nenotika klātienes tikšanās, bet tieši klātienē notiek visīstākais. Visi tagad uztraucas par mākslīgo intelektu – mākslīgais intelekts ir tikai muļķīgas bailes, jo tā ir mašīna.

Jūsu gleznās mijiedarbojas laikmetīgā māksla ar vēsturisko mantojumu. Tā ir jūsu unikālā metode, formula, izteiksme. Jūs vēsturi vai nesenu pagātni it kā ieliekat šodienas laikmetā, šodienas aktualitātē, mākslas darbam par pamatu izvēloties dokumentālas fotogrāfijas no padomju laika preses, senākiem un jaunākiem, privātiem un publiskiem arhīviem. Jūsu darbos ir jūtama mūžam nepabeigtā pabeigtība. Tie ir filozofiski un domājoši.

Mana iekšējā pasaule ir sekas tam, kas ar mani noticis, manai iedzimtībai un manai mentalitātei. Studijas Mākslas akadēmijā mani noveda līdz punktam, kas rosināja sākt radīt pasauli no nulles. Es to nevarēju un nevaru arī tagad. Apgūstot pašmērķīgu akadēmismu, biju nonācis līdz brīdim, kad man vairs nebija ko teikt. Toreiz strādāt, izmantojot fotogrāfiju, bija kā krāpšanās mākslā, bet man tomēr akadēmijā ļāva to turpināt. Studējot Mančestrā, katru dienu strādāju bibliotēkā, un darīju ne to, ko Mākslas akadēmijā.

Padomju laika prese un arhīvi ir mūsu kolektīvā atmiņa, un tā laika fotogrāfijās ir redzama pazaudētā Latvija – fotogrāfija ar ābolu uz balta galdauta ir mūsu tautas sentiments, rētas. Kad redzu ko tādu, zinu, ka ar to strādāšu, ka patiesība man ir jāmeklē tieši tur. Šīs fotogrāfijas parāda, kas vēsturē tika izdarīts ar Latvijas sabiedrību.

Ir jārunā par to, kas notika vakar, un par to runāt ir grūti. Es mēģinu to darīt, uzkraujot sev ļoti lielu konteksta kravu. Varbūt krava ir vērtīgāka par pašu darbu? Man savās gleznās izdodas nekļūt pļāpīgam, konteksta sablīvējumu pasakot vienkāršiem līdzekļiem.

Esmu uzgleznojis vienu mazu glezniņu – krēsla, zaļa pļava un cilvēka figūra. Gleznu radīju, domājot par vēsturisku problēmu, tīri konvencionāli – nosacīti, noteiktām tradīcijām atbilstoši. Tā ir mana atbildība par problēmu, domu vai situāciju, ko vēlos pateikt, bet mākslā to nevar pierādīt, ar kādu atbildību katrs darbs ir tapis. Un tad reizēm rodas banālas interpretācijas – re, vientuļš cilvēciņš Visumā. Ar šausmām klausos, kad saka, ka es gleznoju miglu.

Es gleznoju laiku. Gleznojot es jūtos ar vienu kāju laivā, bet ar otru – piestātnē. Tā ir saistoša problēma – noteiktā un nenoteiktā vienlaicīgums gleznā.

Jūs gleznojat cilvēkus – jutīgi veidotas figūras mīkstām un izzūdošām līnijām. Tie lielākoties ir monohromi, melnbalti un emocionāli darbi ar stāstu no pagātnes, kas ietiecas tagadnē un varbūt arī nākotnē. Jūs gleznojat atmiņas šodienā. Cilvēku tēli ir neskaidri. Gleznās jūs visu nepasakāt līdz galam. Cik daudz jūsu darbos – tajā visā, ko radāt – ir izskaitļotais un racionālais, un cik daudz intuitīvais?

Kad sāku darbu, es zinu, kas tur būs. Glezna jau ir manā galvā. Es izrēķinu, kā varu izdarīt to, ko vēlos, cik daudz sprieguma būs manā gleznā. Darba uzdevums ir skaidrs.

Manas gleznas ir antropomorfas – vēsturiski tēli ar cilvēciskām īpašībām, ko es pats saucu par būvēm. Esmu domājis, kas ir tā viena mazā un naivā lieta uz pasaules – piecas reizes naivāka, nekā pat varu iedomāties, par ko es varētu reflektēt, un mana atbilde ir – tas ir viens cilvēks sarežģītas telpas kontekstā. Es gleznoju cilvēkus no mugurpuses. Es esmu naivs. Par cilvēku es varētu rakstīt romānus. Man padomā ir vismaz viens romāns par Eiropas cilvēku.

Intuitīvi dažās gleznās ir ienākušas tikai krāsas. Man ir bijuši arī monohromi piesātināti rozīgi sarkani darbi.

Es visu izdomāju, pirms sāku gleznot, un tas var būt arī kļūdaini. Audekls ir baltā tumsa. Es vēl arvien netieku galā ar gaidāmās izstādes "Tālē" centrālo gleznu.

Ko mēs varam cerēt no jūsu gaidāmās personālizstādes "Tālē"? Ir palikušas tikai dažas dienas, kad varēsim to vērot. Publiskajā telpā jau izskanējis, ka izstādes ekspozīcija būs balstīta Rīgas biržas arhitektoniskajā estētikā. Jūsu paša nostāja par mākslas raksturu ir, ka māksla ir publiska, ne privāta.

Izstādē vēlos panākt publisku sajūtu kā greznās lielpilsētu stacijās – visi logi būs atvērti, lai ir pieejama pilsēta un jūt Vecrīgu. Izstādes telpa pati par sevi ir ļoti aktīva. Biržas zālē arhitektoniski viss jau ir izdarīts gan kokā, gan akmenī – ar ļoti dārgiem materiāliem. Pirms sāku darbu pie izstādes, man tā bija vairākkārt jāredz un jāsaprot. Es pats neuzrunāju muzeju savas izstādes veidošanai, mani muzejam ieteica mākslas kritiķis Vilnis Vējš.

Izstāde apliecinās manu praksi, ko esmu darījis līdz šim, bet savai "receptei" pielikšu klāt kādu jaunu aspektu, ko risināt papildus. Tas, kas bija pirms 15 gadiem, šodien vairs nevar būt gluži viens un tas pats. Izstādē būs konceptuālas izmaiņas. Lai arī mūsdienās nav 30 gadu ilgi mākslas projekti, izstāde muzejā būs mans 20 gadu projekts, un tajā es uzvedīšos, kā iepriekš.

Muzejs man ir devis un radījis brīvības sajūtu. Idejas bija trakas, bet es pats sevi ierobežoju. Ekspozīcijas pamatā ir viena 20. gadsimta 20. gadu fotogrāfija ar skatu no putna lidojuma. Es to pirms vairākiem gadiem nopirku kādā no Rīgas antikvariātiem, kas tagad jau ir aizvēries. Tur ir redzama apbalvošanas ceremonija, iespējams, gaidām, skautiem vai zemessardzei, kur viens cilvēks ir nometies ceļos, un pūlis viņam apkārt izveidojis taisnstūri. Visi dalībnieki, kas ir tuvāk, redzami no mugurpuses. Fotogrāfijā ir tikai viena meitenīte, kas sāniski pagriezusi seju. Ekspozīcijā šī fotogrāfija nebūs redzama, lai nesāktos "orientēšanās sacensības". Izstādē būs redzamas gleznas, kas izriet tikai no šīs vienas fotogrāfijas konteksta. Mēs vēl domājam, vai tās būs 13 vai 15 gleznas. Gleznas ir izmērā nelielas, apmēram 50 x 70 centimetri, mazākā ir A5 formātā. Jā, tādi ir mani darbi. Tie visi ir jaundarbi, kas tehniski uzgleznoti pēdējo trīs mēnešu laikā. Vairāki no tiem ir gleznoti vairākas reizes. Darbi ir poētiski, un poētika ir vienīgais veids, kā mākslinieks var paust ideoloģiju.

Centrālajā gleznā bija iecerēta vecmāmiņa – melnā kleitā ar baltu lakatiņu. Es viņu gleznoju piecas reizes. Netiku galā, jo šai gleznai biju uzlicis pārāk lielu slodzi kā izstādes atslēgas darbam. Es vēl aizvakar mēģināju viņu uzgleznot. Tā ir pārāk uzlādēta glezna. Vecmāmiņa un vectētiņš ir kas ļoti fundamentāls manā un vispār – cilvēka dzīvē. Mēs esam pazaudējuši šo vērtīgo ķēdi, šo gudrības avotu. Esmu konservatīvs.

Es pats gaidu un gribu redzēt, kā mani darbi izskatīsies Rīgas biržas Lielajā izstāžu zālē. Es gribu zināt, kā tie tur iedzīvosies.

Jānis Avotiņš.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Uzziņa

Mākslinieks JĀNIS AVOTIŅŠ

  • Starptautiski atzīts latviešu mākslinieks, kas ieguvis vairākas balvas, tajā skaitā "Jean-Francois Prat" mākslas balvu Parīzē.
  • Dzimis 1981. gadā Rīgā. No 1995. līdz 1999. gadam mācījies Jaņa Rozentāla Mākslas skolā.
  • No 1999. līdz 2003. gadam studēja glezniecību un vizuālo komunikāciju Latvijas Mākslas akadēmijā.
  • "Erasmus" apmaiņas programmā 2002. gadā studējis Mančestras Universitātē.
  • No 2019. gada sarīkotas vairāk nekā 60 personālizstādes un dalība vairāk nekā 40 grupu izstādēs Eiropā un pasaulē.
  • Kopš 2004. gada rīko personālizstādes ārzemēs, sadarbojoties ar galerijām "IBID" Londonā un Losandželosā, "Galerie Rüdiger Schöttle" Minhenē, "Vera Munro" Hamburgā un "AKINCI" Amsterdamā.
  • Mākslinieka darbi ir iekļauti Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā un nozīmīgās kolekcijās Eiropā, ASV un Japānā, tajā skaitā pasaulē pazīstamās privātās kolekcijās: Fransuā Pino, Čārlzs Sāči, Sandreto Re Rebaudengo, Rabeli ģimenes kolekcijās un citās.

