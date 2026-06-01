Latvijas visnotaļ piesātinātajā saldējumu tirgū savu nišu ir atradis un stabili nostiprinājies uzņēmums "Avenei", kuru pirms deviņiem gadiem izveidojis profesionāls BMX riteņbraucējs Dāvis Dudelis.
D. Dudelis no lēciena ar BMX velosipēdu ir veiksmīgi "ielēcis" sadējuma biznesā. "Ar BMX sāku nodarboties diezgan vēlu, tikai pusaudža gados. Izvēlējos ļoti specifiskas disciplīnas – brīvā stila – atzaru "flatland", kurā triki tiek veikti tikai uz zemes. Es nebraucu trasē uz ātrumu kā savulaik Māris Štrombergs. Pats izdomāju trikus, un šis sporta veids sniedz man ļoti daudz adrenalīna. 2010. gadā amatieru sacensībās Vācijā ieguvu pirmo vietu, kas deva pārliecību saviem spēkiem un impulsu turpināt trenēties," stāsta "Avenei" saimnieks, kurš vides zinātnes studijas Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātē apvienojis ar darbu vegāniskajā restorānā "Raw Garden", kas vēlāk pārtapis par "Beginnings". "Sāku kā viesmīlis, tad mani paaugstināja par pavāru. Lai arī man nebija attiecīgās izglītības, man šis darbs labi padevās," atceras D. Dudelis, kuram bijusi tuva šīs ēdināšanas iestādes filozofija, jo viņš jau 18 gadus uzturā nelieto gaļu un zivis. "Empātija pret dzīvniekiem un rūpes par klimatu un vides resursiem ir galvenie iemesli, kāpēc es kļuvu par vegānu un neražoju saldējumu no piena produktiem vai olām," teic uzņēmējs, atzīstot, ka vegāniskais dzīvesveids viņam ir palīdzējis aktīvā sporta gaitās, jo organisms pēc lielām slodzēm ir spējis ātri atjaunoties.