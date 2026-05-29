1896. gada 29. maijā. Pirms 130 gadiem "Latviešu Avīzes" atzīmēja, ka Slokā gaidāmas svarīgas izmaiņas – notiek papīrfabrikas būvniecība: "Mazā Sloka pieaug jo dienas prāvāka un drīzumā tā varēs pat lepoties ar papīra fabriku, kuras būve jau iesākta.
Lai gan fabrika atradīsies uz otra Lielupes krasta Slokai taisni pretīm, tomēr cerams, ka vairāk pilsētas strādnieku te atradīs darbu un peļņu. Gar ceļmalu, kas ved uz pilsētas jūru, līdz šim jau sabūvētas daudzas mājas, ierīkoti arī jauni dārziņi tanīs vietās, kur agrāk bija tikai silājs." Laikraksts kļūdījās, rakstot par fabrikas būves vietu, jo vairāk nekā 41 hektāru lielais smilšainās zemes gabals, kas iepriekšējā gadā bija iegādāts projektam, atradās tajā pašā kreisajā Lielupes krastā, kur pilsēta. Uzņēmumam vitāli bija nepieciešams arī Rīgas–Tukuma dzelzceļa līnijas tuvums. 1896. gada augustā Krievijas impērijas Iekšlietu ministrija apstiprināja jaunās akciju sabiedrības "Baltijas celulozes fabrika" statūtus. Kā dibinātāji un līdzīpašnieki uzstājās rinda tolaik labi pazīstamu vietējo vācbaltu muižnieku un uzņēmēju. Direktora amatu uzticēja inženierim Arvedam Ungernam fon Šternbergam, savukārt par kompānijas prezidentu kā lielākais akcionārs kļuva skotu cilmes vācbaltu inženieris, nākamais Rīgas pilsētas mērs Džons Armitsteds. Sabiedrības pamatkapitāls bija pusmiljonu rubļu liels, sadalīts 1000 akcijās, katrā pa 500 rubļiem.
Ar tvaika dzinēju darbinātu elektroģeneratoru apgādātā Slokas celulozes un papīra fabrika kopumā bija gatava un iekārtota 1897. gada rudenī. 1898. gadā tā deva pirmo produkciju – celulozi un ietinamo papīru, ar ko drīz apgādāja arī Krievijas apgabalus. Darbs fabrikā bija smags, tehnoloģiskā procesa dēļ veselībai bīstams, tomēr apstāklis, ka tagad Slokā radās ap 700 jaunu darba vietu, ilgtermiņā veicināja pilsētas attīstību. Kaitīgo ietekmi uz vidi sāka aptvert tikai 20. gadsimta 30. gados, kad pirmie par Lielupes ūdeņu kvalitāti ierunājās vietējie zvejnieki. Fabrikas slēgšana ražotnes svarīguma dēļ gan nekad netika izskatīta. Jo vairāk padomju okupācijas periodā, kad Slokas celulozes un papīra kombinātu vēl paplašināja. Vides aizsardzības kluba 1988. gadā izvērstie protesti pret fabriku kā Lielupes un jūras piesārņotāju kļuva par vienu no atmodas procesu sākumpunktiem. Turpmākajos gados ražošana Slokā pakāpeniski sašaurinājās, līdz 1994. gadā fabriku slēdza pavisam. Šobrīd teritorijā atlikušas vien dažas vēsturiskās būves, un tās nākotne ir miglā tīta.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Latvis", 1926. gada 29. maijā
Bargi sodīts neredzīgais. Taisni Vasarsvētku sestdienā pilsētas valdes sociālās apgādības nodaļa izslēgusi no pilsētas patversmes Telts ielā 1 50 gadus veco neredzīgo nespējnieku Jāni Pršalkovski, kurš sabijis pilsētas patversmēs jau 2 un pus gadus. Viņš izslēgts par "rupjību" pret patversmes administrāciju. Rupjība, kā pats izslēgtais paskaidro, pastāvējusi iekš tā, ka viņš kopā ar citiem patversmes iemītniekiem taisījušies rakstīt sūdzības rakstu pret kādu patversmes uzraudzi, kura skaitoties žēlsirdīgā māsa, bet esot ļoti nežēlīga. Pršalkovskis cēlies no poļu muižniekiem. Viņa tēvam 1863. gada poļu dumpja laikā pie Varšavas konfiscēta muiža. Pats vairākus gadus kopš 1919. gada kalpojis Latvijas armijas maizes ceptuvēs. Neredzīgais nezin, kur viņam tagad griezties.
