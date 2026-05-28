Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) aizvadījis veiksmīgu un notikumiem bagātu 100. sezonu, uzsākot koncertdarbību Rīgas Kongresu namā, kuram nākotnē jātiek pārbūvētam par Rīgas filharmoniju.
Lielās zāles ietilpība ir 917 klausītāju vietas, un gan sezonas pirmajā, gan noslēdzošajā koncertā tās bija pilnībā izpārdotas. Sezonas laikā LNSO apliecinājis plašu māksliniecisko vērienu – no simfoniskās un kamermūzikas programmām līdz koncertiem un muzikāliem uzvedumiem bērniem un jauniešiem. Notikuši pasaules pirmatskaņojumi, viesojušies izcili diriģenti un solisti.
Aizvadītajā sezonā LNSO nospēlējis 33 simfoniskās mūzikas koncertus, 11 koncertus bērniem, astoņus koncertus jauniešiem koncertciklā "Simfoniskais hits ar Goran Gora" un piecus kamermūzikas koncertus.
LNSO simfoniskās mūzikas koncertu apmeklējums Rīgas Kongresu namā sasniedzis 83%. Kā uzsver orķestra pārstāvji, šie rādītāji kopumā apliecina, ka Latvijas sabiedrībā un valsts viesu vidū pastāv stabila interese par simfoniskās mūzikas koncertu regulāru apmeklēšanu. Tas ir arī būtisks indikators, ka nākotnē Rīgas filharmonija ir nepieciešama, tai ir potenciāls kļūt par ekonomiski ilgtspējīgu kultūras infrastruktūras objektu.
"Tiksimies atkal augusta sākumā, kad ar Riharda Vāgnera operas "Loengrīns" koncertatskaņojumu diriģenta Tarmo Peltokoski vadībā atklāsim simtgades jubilejas svinības," teic LNSO direktore Indra Lūkina.
Par apmeklētākajām sezonas programmām kļuva "Mālera Astotā", kas 13. un 14. septembrī Latvijas Nacionālajā operā un baletā pulcēja 1916 klausītāju (šis projekts tapa sadarbībā ar LNOB un VAK "Latvija"), "Maestro Raimonda Paula jubilejas koncerts", kuru 22. un 23. janvārī Rīgas Kongresu namā apmeklēja 1884 klausītāji (sadarbībā ar VAK "Latvija" un Latvijas Radio bigbendu), kā arī programma "LNSO, Reinis Zariņš un Latvijas Radio koris", (sadarbībā ar Latvijas Radio kori), kuru 12. decembrī noklausījās 916 klausītāji turpat, Rīgas Kongresu namā.
Trīsdesmit koncertos izskanējuši latviešu komponistu darbi, un LNSO 100. sezonā muzicējis desmit koncertvietās Latvijā un Lietuvā.
