Klāt vilku un šakāļu medību sezona

15. jūlijā Latvijā sākās vilku medību sezona.
Šogad Valsts meža dienests (VMD) noteicis kopējo pieļaujamo nomedīšanas apjomu – 400 vilki un vēl 10 dzīvniekus nepieciešamības gadījumā varēs nomedīt ārpus šī limita, lai novērstu postījumus vai aizsargātu sabiedrības intereses.
Sabiedrībā šis lēmums ik gadu izraisa diskusijas. Vieni uzskata, ka vilku ir par daudz, citi – ka medības apdraud sugu. Kāda ir situācija patiesībā? Pēc VMD un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" datiem, vilku populācija Latvijā ir stabila un labvēlīgā stāvoklī. Pašlaik valstī dzīvo aptuveni 1400 vilku, un vairāk nekā divdesmit gadu laikā uzkrātie dati liecina, ka līdzšinējā apsaimniekošanas sistēma nav pasliktinājusi populācijas stāvokli.
Noteiktais limits ir daudz vai maz?
No malas var šķist – ja Latvijā dzīvo ap 1400 vilku, tad 400 nomedīšana ir ļoti liels skaits. Taču realitātē situācija nav tik viennozīmīga. Pirmkārt, šis skaitlis attiecas uz maksimāli pieļaujamo nomedīšanas apjomu, nevis obligāti nomedījamo dzīvnieku skaitu. Otrkārt, populācija katru gadu atjaunojas – pavasarī piedzimst jauni vilcēni, un tieši pēc mazuļu paaugšanās vasaras vidū sākas medību sezona.
Lēmums par limitu nav balstīts uz pieņēmumiem. To nosaka, analizējot medību statistiku, ģenētiskos pētījumus, monitoringa datus un populācijas tendences vairāku gadu garumā. Šogad secināts, ka populācijas stāvoklis ir pietiekami stabils, lai limitu palielinātu no pagājušās sezonas 370 līdz 400 vilkiem.
Turklāt Valsts meža dienests uzsver, ka situācija tiek vērtēta visas sezonas laikā. Ja monitoringa dati liecinātu par neparedzētām izmaiņām, dienests var samazināt nomedījamo dzīvnieku skaitu vai noteikt papildu ierobežojumus.
Mednieki uzskata, ka limits līdz šim ir bijis pārāk mazs, un viena no indikācijām ir tāda, ka pagājušajā sezonā tas tika izsmelts jau trīs mēnešus pirms sezonas beigām.
Divas apsaimniekošanas teritorijas
Arī šogad Latvija ir sadalīta divās vilku apsaimniekošanas vienībās. A vienība aptver lielāko daļu Latvijas teritorijas, kur vilki sastopami pastāvīgi. Tajā atļauts nomedīt 330 vilkus un medību sezona ilgst līdz limita sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 31. martam. Savukārt B vienībā, kur vilku klātbūtne ir neregulāra, limits noteikts 70 vilku apmērā un medības beidzas jau 31. decembrī vai agrāk, ja limits ticis sasniegts. Šāda sistēma ļauj elastīgāk pielāgot apsaimniekošanu atšķirīgajai vilku izplatībai Latvijā.
Kāpēc vilkus vispār medī
Vilks Latvijā ir īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga. Tas nozīmē, ka to nedrīkst medīt brīvi – medības notiek tikai stingri noteiktā sezonā un limitētā apjomā. Viens no galvenajiem iemesliem ir konflikts ar lauksaimniecību.