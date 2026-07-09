Līdz 11. jūlijam Čehijā notiek viens no Eiropas senākajiem A-klases kinoforumiem – Karlovi Varu starptautiskais kinofestivāls.
Karlovi Varu kinofestivālā pasaules pirmizrādi svinēs arī Ukrainas, Latvijas un Slovākijas kopražojuma dokumentālā filma "Tērauda brālība" un dažādām programmām atlasītas arī Edmunda Jansona pilnmetrāžas animācijas filma "Laimīgie" un Ēvalda Lāča leļļu filmiņa "Sēnes dzīve".
Karlovi Varu starptautiskais kinofestivāls (KVIFF) ir viens no svarīgākajiem kinodzīves pasākumiem Centrālajā un Austrumeiropā, tas A-klases statusu ieguvis jau 1956. gadā, bet savu "Kristāla Globusu" piešķir kopš 1948. gada. Karlovi Varu programmai katru gadu tiek atlasītas aptuveni 200 filmas no visas pasaules, skatītāji iegādājas vairāk nekā 140 000 kinobiļešu, bet industrijas sadaļu ik gadu apmeklē apmēram 1300 kinoprofesionāļi.
Festivāla programmā "Special Screenings" pirmdien, 6. jūlijā, pasaules pirmizrādi piedzīvoja ukraiņu režisores Jūlijas Hontarukas dokumentālā filma "To Die to Live", kas tapusi sadarbībā ar Latvijas studiju "VFS Films" un septembrī Latvijā tiks izrādīta ar nosaukumu "Tērauda brālība". Filmas galvenie varoņi ir Šahta, Poters un Dejotājs – trīs ukraiņu puiši, kuri kā brīvprātīgie devās karot 2014. gadā, kad Krievijas agresija pirmoreiz sasniedza Ukrainu, un režisore Jūlija devās kopā ar viņiem uz frontes līniju, domājot, ka veidos filmu par karu. Tomēr tagad viņa atzīst, ka īstā filma sākusies tajā brīdī, kad puiši atgriezās no kara un centās sevi atrast civilajā pasaulē, iemācīties atkal dzīvot un meklēt ceļu atpakaļ miera ikdienā. Un tad nāca jauns satricinājums – 2022. gadā Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu, un puiši atkal atgriezās frontē. Filma aptver divpadsmit kara un pārmaiņu gadus – intīms un dziļi cilvēcīgs stāsts, portretējot visu šo ukraiņu paaudzi, kurai nācies kļūt par karotājiem un jau desmit gadus meklēt atbildi uz jautājumu, ko patiesībā nozīmē dzīvot, ja esi jau samierinājies ar iespēju nomirt.
Jūlija Hontaruka ir ukraiņu režisore un producente, kas dzīvo Kijivā, viena no savas paaudzes apņēmīgākajiem dokumentālistiem, līdzdibinātāja kinematogrāfistu kolektīvam "BABYLON’13", kas tika izveidots, lai dokumentētu 2013. gada Eiromaidana sacelšanos Ukrainā. Jūlijas Hontarukas veidotā sērija "Mariupoles cietoksnis", kas ar videozvanu palīdzību dokumentē rūpnīcā "Azovstaļ" aplenktos karavīrus, demonstrēta 20 valstīs, arī NATO samitā. "Tērauda brālība" ir režisores vispersoniskākais darbs, dziļš un sāpīgs ceļojums 12 gadu garumā.
"Jūlijas filma atgādina, ka aiz katra virsraksta un katras statistikas slēpjas cilvēki, kuri nes neredzamas rētas, bet viņiem ir nelokāma apņēmība aizsargāt savus mīļos. Varbūt tieši tāpēc šis stāsts mani tik dziļi aizkustināja un es sajutu, ka šī ir filma, kas noteikti jāuzņem. Tās vēstījums sniedzas tālu ārpus Ukrainas robežām, tā ir par brīvības neredzamo cenu, par drosmi atkal un atkal izvēlēties dzīvi," saka Latvijas puses producents Uldis Cekulis.
Viņa paša ceļojums ar filmu sācies 2022. gada ziemā un nostiprinājies pavasarī, kad projekts saņēma Nacionālā Kino centra atbalstu. Jau vasarā tas tika prezentēts Karlovi Varu festivāla industrijas sadaļā "KVIFF Eastern Promises". "Tāpēc ārkārtīgi nozīmīgi un simboliski šķiet šogad atgriezties Karlovi Varos uz filmas pasaules pirmizrādi kopā ar mūsu starptautisko komandu un jo īpaši filmas varoņiem – Šahtu, Poteru un Dejotāju."
Latvijā "Tērauda brālība" 8. septembrī atklās Baltijas jūras dokumentālo filmu forumu "Baltic Sea Docs" 30. jubilejas gadā kinoteātrī "Splendid Palace". Uz Latvijas pirmizrādi Rīgā ieradīsies arī režisore Jūlija Hontaruka.
Karlovi Varu festivāla programmās pārstāvēta arī pasaulē slavenā Latvijas animācija – filmas no studijām "Atom Art" un "Animācijas Brigāde". Visplašākajai auditorijai domātā sekcija "Horizonts" sniedz pārskatu par aktuālo festivālu sezonu un demonstrē jaunākās filmas no Kannām, Berlināles, Venēcijas un citiem nozīmīgākajiem kinofestivāliem; četri seansi šajā programmā plānoti režisora Edmunda Jansona pilnmetrāžas animācijas filmai "Laimīgie" ("Born in the Jungle"), kas pirms nedēļas piedzīvoja pasaules pirmizrādi slavenajā Ansī animācijas festivālā Francijā un Latvijas kinoteātros gaidāma augusta beigās.
Savukārt režisora Ēvalda Lāča īsfilma "Sēnes dzīve" Karlovi Varu festivālā ieceļo no Prāgas īsfilmu festivāla programmas – tā iekļauta sekc
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