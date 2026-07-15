Partija "Mēs mainām noteikumus" ("MMN"), kuras līderis ir Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis, ir viens no diviem (otrs ir "Austošā saule Latvijai") jaunajiem politiskajiem pieteikumiem šajās vēlēšanās.
Tā nav jaundibināta partija, bet gan pārdēvēta partija "Republika". Domubiedru grupa par startu Saeimas vēlēšanās paziņoja gada sākumā, kad līdz vēlēšanām bija palicis mazāk nekā gads – tas ir termiņš, līdz kuram jāizveido jauna partija, lai startētu vēlēšanās. Dažu mēnešu laikā "MMN" sagatavoja iesniegšanai Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) sarakstu, kurā ir nevis maksimālais kandidātu skaits – 125, bet 77 kandidāti. Sarakstā ir arī vairāki sabiedrībā vai noteiktā jomā labi zināmi cilvēki.
Taču ir jautājums, vai "MMN" nesagaida tas pats liktenis, kas piemeklēja dažos mēnešos izveidoto Zatlera Reformu partiju, Ingunas Sudrabas vadīto "No sirds Latvijai" un Artusa Kaimiņa dibināto "KPV LV", kuru biedri bija uzskatos, iespējams – arī interesēs un ambīcijās, tik dažādi, ka šo partiju darbības laiks aprobežojās ar vienu Saeimas sasaukumu.
"MMN" līderis A. Hermanis pērn novembrī pieteica kustību "Bez partijām", kurai bija viens mērķis – radikāli mainīt Saeimas vēlēšanu sistēmu, lai cilvēki varētu balsot arī par atsevišķiem kandidātiem. Tā ir viena no prioritātēm arī "MMN" vēlēšanu programmā, bet ne vairs vienīgā. Iepriekš kustības dibinātāju vidū bija arī Didzis Šmits, Pēteris Sproģis un Guntars Vītols, kurš tagad ir finanšu ministra padomnieks un kandidē no "Apvienotā saraksta". Kustības izveides iniciatīvas grupā vēl bija uzņēmējs Armands Broks. Taču tad tās kodols sašķēlās, jo A. Hermanis un Jāzeps Baško no "Bez partijām" aizgāja.