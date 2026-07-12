Mazas UV starojuma devas nodrošina D vitamīna sintēzi organismā, bet pārmērīgas negatīvi iedarbojas uz ādu, izraisot priekšlaicīgu novecošanos, kā arī palielinot ādas vēža risku. 

Mūsdienās no šīs nelabvēlīgās ietekmes pasargā saules aizsarglīdzekļi, par kuru lietošanu sabiedrībā vēl aizvien valda dažādi mīti.

Atbilstoši vecumam un ādas tipam

Vai tiesa, ka viens un tas pats saules aizsarglīdzeklis ar SPF jeb saules aizsardzības faktoru der visai ģimenei – pieaugušajiem, bērniem, senioriem? "Nē, tā nav taisnība. Izvēloties šos līdzekļus, jāņem vērā ne tikai SPF, bet arī lietotāja vecums, ādas īpatnības un tips. Nav tāda universāla risinājuma, kas derētu pilnīgi visiem," uzsver Veselības centru apvienības dermatoloģe Alena Soha. Visjutīgākā āda ir bērniem, īpaši līdz trīs gadu vecumam, tādēļ ieteicams izvēlēties tādus aizsarglīdzekļus, kuri īpaši paredzēti šai vecuma grupai. "Bērniem domātajos krēmos parasti nav ķīmisko UV filtru, to vietā ir minerālie filtri, sastāvdaļām ir daudz zemāks blakņu, piemēram, alerģisku kontaktdermatītu, risks. Tos iesaka arī pieaugušajiem ar jutīgu ādu," skaidro ārste. Senioriem, kuru āda gadu gaitā kļuvusi sausāka, plānāka, piemēroti biezākas konsistences saules aizsargkrēmi ar mitrinošu funkciju.

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