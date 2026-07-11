Lai arī ko runā par spicēm vai dziļurbumiem, kārtīga grodu aka tomēr joprojām ir lauku mājas nostalģiska rota. Populārākas gan būs dziļurbumu akas un spices, bet neatkarīgi no ierīkošanas tehnoloģijām – visu vainago rūpes par tīru dzeramo ūdeni.
Jo tuvāk virszemei ir ūdeni saturošais iežu slānis, jo seklāku var rakt aku.
Parasti grodu aku rok līdz desmit metru dziļumam. Ja aka ir izrakta uz ražīga gruntsūdeņu slāņa, tā dod daudz valgmes. Tomēr karstās vasarās ūdens līmenis akās pazeminās. Tradicionāli grodu akas tikušas veidotas pagalmā – lai ūdens līdz mājai nav jānes tālu.
Grodu aku var veidot arī kā interesantu mazās arhitektūras objektu, piemēram, guļbūves stilā vai cementa grodu apmūrēt ar jūrmalas akmeņiem. Ar akas vindu un jumtiņu... Noteikumi paredz, ka akai jāatrodas vismaz 50 metru attālumā no potenciālām piesārņojuma vietām, tādām kā sauso tualešu bedres vai lopkopības objekti. Ir vairākas metodes, kā izvēlēties vietu grodu akas rakšanai. Tradicionāla metode ir uzaicināt rīkstnieku, kurš izstaigās pagalmu krustu šķērsu, izveidos āderu karti un atradīs krustpunktus, kur var veidot aku 5–7 m dziļumā. Veicas, ja var atrast avotiņu. Prātīgi ir šādu karti izveidot jau pirms mājas būvniecības un laikus ņemt vērā āderu "ceļus", plānojot mājas būvniecību. Daži attapīgi saimnieki uzaicina zonēt teritoriju vairākus rīkstniekus, kuri neko nezina par amata brāļu atziņām. Bet, ko darīt, ja rezultāti atšķiras? Droši rīkojas tie, kuri uzticas profesionālu grodu aku racēju praktiskajai un teorētiskajai pieredzei. Lai pārliecinātos, vai akā būs ūdens, var veikt kontrolurbumu.
Artēziskā aka