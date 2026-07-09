"Iemiesotā doma" – Latvijā pirmā šāda mēroga tieši zīmējumam veltītā izstāde atklās šī medija daudzveidību un vēsturisko attīstību Latvijā no 18. līdz 21. gadsimtam. Šī vērienīgā mākslas darbu skate no 18. jūlija līdz 8. novembrim apskatāma Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) galvenās ēkas Lielajā zālē.
"Iemiesotā doma" – Latvijā pirmā šāda mēroga tieši zīmējumam veltītā izstāde atklās šī medija daudzveidību un vēsturisko attīstību Latvijā no 18. līdz 21. gadsimtam. Šī vērienīgā mākslas darbu skate no 18. jūlija līdz 8. novembrim apskatāma Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) galvenās ēkas Lielajā zālē.
Ekspozīcijā iekļauti dažādu paaudžu autori, kuru praksē zīmējumam ir būtiska loma: sākot ar Johanu Kristofu Broci, latviešu mākslas klasiķiem un laikmetīgās mākslas pārstāvjiem un noslēdzot ar 20. gadsimta 90. gados dzimušajiem māksliniekiem, kā arī ietverot trimdu un diasporu – kopā 94 personības ar vairāk nekā 300 darbiem. Izrādē pārstāvēti Ādams Alksnis (1864–1897), Māris Ārgalis (1954–2008), Leonīds Āriņš (1907–1991), Auseklis Baušķenieks (1910–2007), Arturs Baumanis (1867–1904), Aleksandra Beļcova (1892–1981), Arturs Bērziņš (1971), Boriss Bērziņš (1930–2002), Māris Bišofs (1939), Ilmārs Blumbergs (1943–2016), Otīlija fon Bolšvinga (1817–1889), Harijs Brants (1970), Normunds Brasliņš (1962), Kristians Brekte (1981), Andris Breže (1958), Johans Kristofs Broce (1742–1823), Vija Celmiņa (1938), Jūliuss Dērings (1818–1898), Arnolds Driķis (1913–1985), Reinis Dzudzilo (1987), Johans Lēberehts Eginks (1784–1867), Marta Folkmane (1999), Jākoba Johana Fosa (1736–1794) albums, Barbara Gaile (1968), Kristaps Ģelzis (1962), Karls Gothards Grass (1767–1814), Sandijs Greiškāns (1973), Kaspars Groševs (1983), Jāzeps Grosvalds (1891–1920), Rolands Gross (1955), Edvards Grūbe (1935–2022), Augusts Mateass Hāgens (1794–1878), Kārlis Hūns (1831–1877), Auguste Emīlija Jākobsone (1898–1988), Edmunds Jansons (1972), Jānis Jaunsudrabiņš (1877–1962), Edgars Jēriņš (1958)... Šī ir tikai neliela daļa no garā alfabētiskā saraksta. Izstādes kuratores ir māksliniece Maija Kurševa, mākslas zinātniece Māra Lāce, LNMM Grafikas kolekcijas glabātāja (20. gs. otrā puse – 21. gs.) Monta Cimdiņa.
Zīmējums ir izpausmes forma un mākslinieka domāšanas instruments, kas vizualizē individuālu pasaules redzējumu. Izstādes mērķis ir izgaismot zīmēšanas un domāšanas attiecības, uzlūkojot zīmēšanu kā pašpietiekamu mākslas līdzekli un specifisku domāšanas veidu, akcentējot zīmējuma spēju paust un raisīt pārdzīvojumu un ļaujot skatītājam pietuvoties mākslinieka radošajam procesam.
Muzejs sola, ka ekspozīcija būs veidota kā atvērta telpa domāšanai, kurā apmeklētājs, aicināts izsekot mākslinieku vilktajai līnijai, varēs iejusties mākslas attīstības procesā.
Izstādē eksponēti darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas, likvidējamās AS "ABLV Bank" mākslas kolekcijas, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja, Tukuma muzeja, mākslas muzeja "Zuzeum", Latvijas Laikmetīgās mākslas centra, "VV Foundation", Nacionālā modernās mākslas muzeja – Žorža Pompidū centra Parīzē, privātkolekcijām, tostarp mākslinieku, un trīs jauno autoru – Martas Folkmanes, Annas Malickas, Luīzes Rukšānes – veidoti jaundarbi.
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