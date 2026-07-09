"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Viesturs Radovics, "Pāris centimetru dzīves. 15 latviešu leģionāri un viņu piedzīvojumi Otrajā pasaules karā". Māksliniece Aija Andžāne. Foto: Viesturs Radovics, Patriks Pauls Briķis. "Latvijas Mediji".
Iepriekš nepublicētu dokumentāli biogrāfisku stāstu krājums par 15 latviešu leģionāriem, kuru dzīves likteņus neatgriezeniski izmainīja Otrais pasaules karš. Žurnālists un vēsturnieks Viesturs Radovics saticis un intervējis vīrus, kuri jaunības gados nonāca kara frontē un pēc daudziem gadiem atklāti stāsta par bailēm, draudzību, izdzīvošanu, nejaušībām un zaudējumiem.
Grāmata ir nozīmīga Latvijas mutvārdu vēstures liecība, kas saglabā nākamajām paaudzēm personiskas atmiņas par karu, kuru drīz vairs nebūs kam izstāstīt. Grāmatas izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds.
Dženīva Rouza, "Ideālā laulība". No angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle. Vāku adaptējis Indulis Martinsons. "Latvijas Mediji".
Sāra Morgana ir viena no ietekmīgākajām krimināllietu advokātēm Vašingtonā. Trīsdesmit trīs gadu vecumā viņa ir sasniegusi visu, par ko sapņojusi. Tomēr to pašu nevar teikt par viņas vīru Ādamu – neveiksmīgu autoru, kuram ir arvien grūtāk samierināties ar sievas panākumiem. Mierinājumu viņš meklē abu brīvdienu mājā pie ezera, kur viņu slepeni apciemo kaislīgā Kellija Samersa. Bet tad Kellija tiek atrasta mirusi, un Ādamu apsūdz viņas slepkavībā. Nu Sārai ir jāizlemj, vai kļūt par advokāti vīrietim, kurš viņu nodevis... Dženīva Rouza ir "The New York Times" bestselleru autore, kura plašu atzinību guva ar trilleri "Ideālā laulība".
Huans Rulfo, "Līdzenums liesmās". No spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups. Redaktore Jana Bērziņa. Korektors Alnis Auziņš. Vāka un dizaina autors Zigmunds Lapsa. "Aminori".
Meksikāņu rakstnieks, kinoscenārists un fotogrāfs Huans Rulfo (1917–1986) ir viens no ietekmīgākajiem 20. gadsimta Latīņamerikas autoriem. Par spīti nelielajam sarakstīto grāmatu skaitam, viņš būtiski ietekmējis veselu Latīņamerikas literātu paaudzi un maģiskā reālisma žanru. Rulfo pasaules slavu iemantojis ar divām grāmatām – stāstu krājumu "Līdzenums liesmās" un romānu "Pedro Paramo", kas tulkoti daudzās valodās. Savos darbos Rulfo nojauc robežu starp dzīvību un nāvi, dodot balsi mirušajiem un ieplūdinot pārdabiskus elementus cilvēku dzīvē, lai atklātu noklusētus notikumus un apspiestas atmiņas.
Šeimuss Hīnijs, "100 dzejoļi/100 Poems". No angļu valodas atdzejojusi Ieva Lešinska. Redaktors Ivars Šteinbergs. Dizains: Anna Aizsilniece. "Neputns".
Nobela prēmijas laureāts Šeimuss Hīnijs (1939–2013) ir pasaulē vispazīstamākais mūsdienu īru dzejnieks. Dzīves laikā iznākušie 12 krājumi liecina par viņa eksperimentiem ar dažādiem stiliem un poētikas paņēmieniem, tematiski vairoties no abstrakcijām, toties spilgti iezīmējot Ziemeļīrijas un Īrijas ainavu, vēstures kolīzijas un cilvēkus, kas viņam bijuši nozīmīgi. Pirmajā acu uzmetienā vienkāršie Hīnija dzejoļi ir sintaktiski bagāti, to faktūru veido instrumentārijs, ko piedāvā viņa trīs lieliski pārzinātās valodas – angļu, īru un latīņu. "100 dzejoļi" ir dzejnieka ģimenes sastādīts pēcnāves krājums, un tas sniedz samērā vispusīgu ieskatu viņa poētiskajā mantojumā.
Māra Svīre, "Mainīga virziena vējš". "Zvaigzne ABC".
Mareks, Ernests un Signe pavasara palu laikā dodas braucienā pa upi. Piedzīvojums diemžēl apraujas traģiski – laiva avarē, viens no ceļotājiem pazūd aukstajā, trakajā straumē. Kas ar viņu noticis? Dienām ilgi ne labu, ne sliktu ziņu. Pieņemt, ka noticis nenovēršamais? Spītējot skaidrajam saprātam, cerēt uz neiespējamo? "Liktenis spēlējas ar cilvēku kā vējš ar koku lapām, palaikam nežēlīgi, palaikam saudzējot. Varam pretoties, domāt, ka spējam likteni grozīt pēc sava prāta, taču tas ir mānīgs mierinājums," saka Māra Svīre, piedāvājot lasītājiem savu pēdējo romānu, kā viņa apgalvo.
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