Sestdien, 11. jūlijā, Johana Štrausa (dēla) 200 gadu jubilejas noskaņā Dzintaru koncertzālē skanēs koncerts "Štrausam 200. Vīnes mūzikas zelta vakars". Latviešu soprāns Annija Kristiāna Ādamsone dziedās vienu no slavenākajiem Štrausa valšiem – "Pavasara balsis" ("Frühlingsstimmen"), kura spožā solo soprāna versija vēsturiski kļuvusi par vienu no koloratūras soprāna repertuāra pērlēm. Viņa izpildīs arī vienu no Adeles ārijām no operetes "Sikspārnis".
Komponista mūzika ir saprotama ļoti plašai publikai – romantiska, eleganta, pacilājoša un dzīvespriecīga, tā rada īpašu svētku sajūtu un aizved klausītājus 19. gadsimta Vīnes noskaņās. Koncerta programmā būs Johana Štrausa mūzikas "zelta fonda" darbi – valši, polkas, marši un fragmenti no operetēm "Sikspārnis" un "Čigānu barons". Uz skatuves satiksies solisti, dejotāji un simfoniskais orķestris.
Esat dziedājusi Bahu, Mocartu, Pergolēzi, Šūbertu, Dvoržāku, Orfu, Britenu un citu komponistu mūziku. Ko jums nozīmē Johans Štrauss?
A. K. Ādamsone: Man ļoti patīk dziedāt Johana Štrausa mūziku. Tā ir kā dzirkstošs šampanietis – man uzreiz saistās ar svētkiem, vieglumu un pozitīvām emocijām. Štrausu visbiežāk dzied īpašos svētku brīžos, jo tas rada ļoti svinīgu un pacilājošu sajūtu.
Manā repertuārā Štrausa mūzika asociējas ar koloratūrām – sarežģītiem melodijas izrotājumiem, kas dziedājumam piešķir virtuozu, vieglu un rotaļīgu skanējumu. Šo mūziku nevar vienkārši atnākt un nodziedāt. Tā ir jāizstrādā ar juveliera precizitāti – ir daudz smalku nošu, kas precīzi jāizdzied ļoti ātrā tempā. Rezultātā visas notiņas jāsaver kā pērlītes un akmentiņi garā rotu virtenē.
Štrausa muzikālie raksti nereti aptver lielu diapazonu, skaņa pēkšņi paceļas ļoti augstu. Tā ir koloratūras soprāna pasaule. Man patīk būt drosmīgai pirms pašām augstākajām notīm, un es no tām nebaidos – es sev uzticos. Štrausa mūziku var salīdzināt ar brīvu lidojumu: ar ļaušanos un uzticēšanos tam, ko komponists ir uzrakstījis. Protams, izpildot šo mūziku, ir arī uztraukums, bet tieši tajā ir skaistums – ļauties un lidot.
Pievilcīgās, asprātīgās, dzīvespriecīgās un koķetās Adeles ārija no operetes "Sikspārnis", ko dziedāsit koncertā, ir saviļņojusi daudzus skatītājus. Viņa ir spilgta, enerģiska, valdzinoša, gudra. Kā jūs atrodat savu ceļu pie lomas operas izrādēs un koncertos?
Adele ir tēls, ko es labprāt spēlēju. Es viņu ļoti labi sevī jūtu, un man viņa patīk. Strādājot ar lomu, vienmēr mēģinu atrast sevī to, ko varu ar šo tēlu sasaistīt – kādu līdzīgu pieredzi, sajūtu vai situāciju, ko esmu piedzīvojusi. Lomā ir jāierauga daļa no sevis un jāspēj to savīt ar notiekošo uz skatuves.
Kad lomu mācos no jauna, analizēju ne tikai muzikālo materiālu, bet arī tekstu – vārdu pa vārdam, teikumu pa teikumam –, un pamazām lieku kopā visu ainu. Jauna loma ienāk arī manos sapņos. Domās veidoju un attīstu savu stāstu par varoni, savu iekšējo vēstījumu, jo ar šo tēlu būs jādzīvo ilgāku laiku. Ir jāatrod kopīga valoda – it kā mums abām būtu jāiepazīstas.