Kā izrādās, arī Latvija šogad ir pārstāvēta pasaules lielākajā futbola notikumā, līdz kuram mūsu valsts futbola izlasei vēl ir kur aug un augt. 

Sanfrancisko Tirdzniecības palāta par savu oficiālo partneri Pasaules kausa futbolā pilsētas kampaņai "Muni Goal Rush", kas notiek no 11. jūnija līdz 19. jūlijam, ir izvēlējusies Latvijā veidoto mākslīgā intelekta platformu "Bridgit".

""Bridgit" apvieno futbola fanus ne tikai pēc komandas, kuru tie atbalsta, bet arī pēc kopīgām interesēm un vērtībām. Fanu grupas dodas izvēlētajos pilsētas rajonos, kur kopā skatās spēles, pavada laiku kafejnīcās, veikalos un aktivitāšu vietās un iepazīst Sanfrancisko," stāsta platformas idejas līdzautors, uzņēmuma "Bridgit Networks" līdzdibinātājs Aivars Mirzo Līpenītis.

Ideja dzimst no personīgās pieredzes

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