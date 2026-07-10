Eiropas Parlaments (EP) oficiāli saņēmis mandātu sākt sarunas ar Eiropas Savienības (ES) Padomi par jauno militārās mobilitātes regulu. Pirmās starpinstitucionālās sarunas paredzētas nākamnedēļ 16. jūlijā Briselē, žurnālistiem pavēstījis EP līdzziņotājs Mihals Ščerbs.
Viņš norāda, ka mandāts apliecina EP gatavību steidzami un vienoti virzīt regulējumu, kas paredz atvieglot militārā transporta pārvietošanos ES. Mērķis ir izveidot tā dēvēto militāro Šengenu, padarot karaspēka, tehnikas, munīcijas, degvielas un cita militārā nodrošinājuma pārvietošanu starp dalībvalstīm ātrāku, drošāku un paredzamāku.
"Krievijas karš pret Ukrainu ir parādījis, ka laiks ir izšķirošs faktors. Ja militārais transports tiek kavēts neskaidru atļauju vai regulējuma dēļ, Eiropa zaudē laiku, gatavības un atturēšanas spējas," sacīja Ščerbs.
Regulas projektā paredzēts vienkāršot un digitalizēt militārā transporta atļauju izsniegšanu, izveidojot vienotu digitālu sistēmu, kas darbību sāktu ne vēlāk kā 2028. gadā. Tāpat iecerēta ciešāka savietojamība ar NATO plānošanas un loģistikas sistēmām.
Priekšlikums paredz arī īpašu ārkārtas reaģēšanas mehānismu, kas krīzes situācijās ļautu paātrināt militārā transporta kustību visā ES, kā arī stiprināt duālās izmantošanas infrastruktūru un militārās mobilitātes koridorus, tostarp sadarbībā ar Ukrainu un Moldovu. Lai dalībvalstis krīzes situācijā varētu efektīvāk dalīties ar transporta un loģistikas resursiem, plānots izveidot solidaritātes mehānismu.
Regulā paredzēts arī, ka katra dalībvalsts norīkos nacionālo koordinatoru pārrobežu militārā transporta operāciju organizēšanai.
Vienlaikus Ščerbs norāda uz nepieciešamību būtiski palielināt militārās mobilitātes finansējumu. Pašlaik stratēģiskās aizsardzības infrastruktūrai no programmas "Connecting Europe Facility" pieejami 1,7 miljardi eiro, taču deputāti uzskata, ka reālajām vajadzībām finansējums būtu jāpalielina līdz aptuveni 18 miljardiem eiro.
Konstruktīvu risinājumu sarunās par militārās mobilitātes regulu varētu izdoties rast vēl Īrijas prezidentūras laikā, cer EP līdzziņotājs Roberts Zīle (NA). Lai gan sarunas nebūs vieglas, viņaprāt, procesu varētu paātrināt, vienlaikus nezaudējot regulas kvalitāti.
Jūnijā EP Transporta un tūrisma, kā arī Drošības un aizsardzības komiteja pieņēma savu nostāju par jaunajiem ES militārās mobilitātes noteikumiem un nolēma sākt sarunas ar ES Padomi. EP deputāti atbalstīja plānus uzlabot militārā aprīkojuma, karaspēka un citu militāro resursu pārvietošanu visā ES, lai stiprinātu spēju reaģēt uz iespējamiem agresijas gadījumiem.
Deputāti arī iestājās par ātru digitālo militārā transporta atļauju izsniegšanu un ciešāku sadarbību ar NATO sabiedrotajiem. Tāpat atbalstīta solidaritātes mehānisma izveide, lai mazinātu dažādu resursu iztrūkumu, kā arī nodrošinātu īpašas militārās mobilitātes reaģēšanas sistēmas ieviešanu krīzes situācijās.
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