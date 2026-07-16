1946. gada 16. jūlijā. Pirms 80 gadiem šajās dienās okupētās Latvijas padomju presē varēja lasīt informāciju, ka agrākais Latvijas Kredītbankas nams "17. jūnija laukumā Nr. 8", tas ir, Doma laukumā, pārtop "Latvijas PSR Radio Namā".
Atbilstošs LPSR Ministru Padomes un Komunistiskās partijas centrālkomitejas lēmums par ievākšanos bijušajā bankā tika pieņemts vēl 24. maijā, jo agrākās Rīgas Radiofona telpas Aspazijas bulvārī bija izpostītas, vāciešiem 1944. gada rudenī atkāpjoties no pilsētas. Turklāt ēku karaskolas vajadzībām jau bija nolūkojuši padomju militāristi. Pagaidu radiostudiju iekārtoja Skolas ielā.
Oficiālā Latvijas PSR ziņu aģentūra LTA par jauno radio mājvietu, pēc arhitekta Paula Mandelštama projekta 1913. gadā uzbūvēto bankas ēku, padomju gados tautā iesauktu vienkārši par "Radiomāju", jūlija vidū vēstīja: "Jau atvēlēto celtni kapitāli pārkārtos atbilstoši liela radiocentra prasībām. Radio Nama celtniecības un montāžas darbu kopējā vērtība aprēķināta par 6 miljoniem rubļu. Rūpnīcai "Radiotechnika" nodots Radio Nama pasūtījums par 1,5 miljoniem rubļu dažādiem jauniem iekārtojumiem un aparatūrai. Ievērojamu daļu darba Radio Nama radīšanai veiks šai gadā."
Darbi ritēji paātrinātos tempos, jo radio PSRS skaitījās ideoloģiski ļoti svarīga, valsts stingri kontrolēta joma, bet pagaidu radiostacija nenodrošināja visas Latvijas PSR pārklājumu. Radiostacija "Padomju Latvija" no Rīgas Doma laukuma ēterā izgāja novembrī, kad Ulbrokā bija uzcelts jauns radiotornis un pabeigts jaudīgs raidītājs. Padomju prese tad rakstīja: "Netālu no Rīgas, gleznainā apkārtnē, kur agrākos laikos bija kāda vācu barona muiža, tagad padomju ļaudis iekārtojuši radioraidāmstaciju. Tagad, kad sāks darboties jaunā radiostacija, ar vienādu stiprumu Rīgas raidījumus varēs dzirdēt ne tikai Latvijā, bet arī tālajos Urālos, Kaukāzā un visās Vakareiropas valstīs." Paralēli turpinājās Radiomājas iekārtošana. To pabeidza 1949. gadā, kad ēkā bija gatavas septiņas studijas ar sešām režijas telpām.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Jēkabpils Vēstnesis", 1926. gada 16. jūlijā
Aferists? Viens otrs varbūt būs redzējis Krustpilī un Jēkabpilī tādu it kā mūžīga nemiera pilnu cilvēku. Garos, nosmulētos vizītsvārkos, pats garš un salīcis, viņš vienmēr kaut kur steidzas. Agrā pavasarī šis cilvēks bij apciemojis arī Ābeļu pagastu, uzdevies par fotogrāfu Žiguru no Rīgas, fotografējis, iekasējis rokas naudu un pēc tam pazudis. Daži pēc uzdotās adreses bij viņu meklējuši Rīgā, bet tur dabūjuši zināt, ka vairāk mēnešu atpakaļ viņš no turienes pazudis, nesamaksādams dzīvokļa īri. Tagad šis cilvēks atkal ir atklīdis šurp un apmeties aiz Krustpils stacijas kādā E. kunga mājā. Daži no klientiem dabūjuši zināt viņa dzīves vietu un aizgājuši pēc bildēm, bet dabūjuši tikai neskaidrus un miglainus uzņemtus plankumus, kuri ļoti maz līdzinās fotogrāfijām. Ir pamatotas aizdomas, ka šis cilvēks tikai simulē fotogrāfu, bet patiesībā ir afērists un staigā apkārt, ļaudis krāpdams. Attiecīgām iestādēm derētu piegriezt viņa darbībai vērību.
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