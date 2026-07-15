"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Eva Vežnaveca, "Kam nāci tu, vilks". No baltkrievu valodas tulkojusi Māra Poļakova, izdevniecība "Latvijas Mediji".
Ceļš uz bērēm šajā stāstā kļūst par ceļu atpakaļ pie sevis. Pēc gadiem ilgas klaiņošanas pa Eiropu Rina atgriežas dzimtajos Marjas purvos, lai atvadītos no simtgadīgās vecāsmātes Darafejas – dziednieces, stāstnieces un pēdējās senās pasaules glabātājas. Taču ar nāvi neatnāk miers. Vecāsmātes pieraksti, ciema leģendas, purvu noslēpumi un neatbildēti pagātnes jautājumi pamazām ievelk Rinu pasaulē, kur robeža starp dzīvajiem un mirušajiem, atmiņu un īstenību, ticējumiem un vēsturi kļūst arvien nemanāmāka.
Romānā savijas skarbs reālisms, melns humors, Baltkrievijas pierobežas folklora un maģiskais pasaules skatījums. Tas ir vēstījums par mājupceļu, kuru reizēm nākas mērot cauri zaudējumiem, vientulībai un paša dvēseles tumšākajiem nostūriem, lai atklātu, kas patiesībā ir saglabājams un ko nav iespējams pazaudēt.
Linda Mence, "acij ir maza kabatiņa". Izdevniecība "Neputns"
Grāmatas redaktors Artis Ostups: "Lindas Mences dzejoļi ir atvērti cilvēkiem un pasaulei. Ar iejūtību un nereti pat pazemību autore aplūko dažādas vietas, laikus, amatus un likteņus. Viņas vērojumi ir pieklusināti un uzmanīgi. Tie nevis apliecina jau gatavas formas un priekšstatus, bet gan ieklausās citās būtnēs un lietās un ļauj tām noteikt teksta saturu, toni un formu. Mences otrajā dzejoļu krājumā harmoniski sadzīvo interese par vēsturi, raizes par tagadni un rūpes par valodu. Šī ir viena no tām grāmatām, kas palīdz saglabāt ticību literatūrai un cilvēkiem."
Vladis Spāre, "Melnais telefons". Lilijas Dineres ilustrācijas, izdevniecība "Zvaigzne ABC".
Rakstniece Kristīne Ilziņa: "Vladis Spāre ir mūsdienu īsā stāsta Maestro. Viņa varoņi... teju ikvienā no viņiem atmirdz kāda kristālskaudra šķautnīte no rakstnieka plašās dvēseles, un teju ikvienā no viņiem mēs ieraugām paši sevi. Ne vienmēr tādu, kādu pazīstam.
Kaut kas bezgala trausls un vienlaikus teju vai neiespējami sāpīgi īsts – tāds ir ikviens no Vlada Spāres stāstiem. Tie ir kā nevainojamas melnās pērles, kas, mēnessgaismas sasūkušās, aptinas lasītāja sirdij un paliek, to ieskāvušas uz mūžiem. Melnais ebonīta telefons ir simbols – tas nespēj darboties bez vada, tāpat kā sirds nespēj just bez ķermeņa. Literatūra ir visvarena, jo ļauj vēl spilgtāk izjust dzīvi no dažādiem dvēseles stāvokļiem un reibinoši dažādiem skatpunktiem. Vladis Spāre uz pasauli skatās ar mierīgu, viedu smeldzi, skaidri zinādams, ka mīlestība ir, jūtas nepazūd un arī pēc negantām sāpēm ir iespējama laime, jā, tieši laime, nebīsimies šī vārda."
Peivi Lukarila, "Dziļi mežā". No somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte, izdevniecība "Latvijas Mediji".
Somu rakstnieces jauniešu romāns aizraujoši apvieno piedzīvojumu, spriedzi un stāstu par uzticēšanos, draudzību un drosmi pieaugt.
Četri jaunieši, trīs dienu pārgājiens mežonīgā apvidū un nevienas viedierīces. Tas jau izklausās pēc pārbaudījuma, turklāt neviens to nav izvēlējies pats. Katrs no viņiem mežā ieradies ar savu nastu – ģimenes gaidām, sāpīgām atmiņām vai noslēpumiem. Profesionāla gida vadībā viņi dodas prom no ierastās ikdienas, taču drīz vien meža klusumu nomaina satraucoši notikumi. Trešās dienas rītā jaunieši atrod savu gidu mirušu. Viņi ir spiesti paļauties tikai cits uz citu, lai noskaidrotu notikušo un atrastu ceļu ārā no meža. Bet vai viņiem tas izdosies?
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