Puntuļa rīkojums sacēlis vētru: ministrs skaidro, ka Čehova teātri neviens negrasās slēgt

Tādiem rīkojumiem kā kultūras ministra Naura Puntuļa izdotais jābūt nepārprotamiem formulējumos, nevis tik viegli un dažādi skaidrojamiem un izmantojamiem arī politiskās interesēs. Rīkojums neattiecas uz teātru māksliniecisko darbību un repertuāru, bet afišām, reklāmām, mājaslapām un citiem informācijas nesējiem vajadzēs būt tikai un vienīgi valsts valodā.
Šāds ir īsais kopsavilkums kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojumam "Par valsts valodas lietošanu", kas atklātībā nāca pēc Jāņu brīvdienām, tūlīt izraisot ažiotāžu un dažādus pieņēmumus.
Balstās uz Satversmi
Rīkojumā Kultūras ministrijai, tās padotības iestādēm un kapitālsabiedrībām uzdots stingri ievērot valsts valodas lietošanas prasības, nepieļaujot krievu valodas lietošanu situācijās, kas saistītas ar iestāžu funkciju veikšanu, tostarp nelietot krievu valodu iestādes reklāmās, oficiālajās tīmekļvietnēs, atbalstītajos vai īstenotajos projektos, vai organizētos starptautiskos pasākumos.
"Mūsu valstiskuma pamatā ir latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, tās statuss ir nostiprināts Satversmē. Turklāt Satversmes tiesa ir atzinusi, ka valstij ir pienākums stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā un veicināt vienotu Latvijas informatīvo telpu. Jebkurai iestādei pret valsts valodas lietojumu jāattiecas ar cieņu, un mums pašiem ir jāvairo savas valodas lietojums un nozīmīgums," teicis ministrs.
Rīkojumu N. Puntulis izdevis, balstoties uz Satversmi, kurā noteikts, ka valsts valoda Latvijā ir latviešu valoda, un ievērojot to, ka Satversmes tiesa 2026. gada 30. marta spriedumā atkārtoti ir uzsvērusi latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas īpašo nozīmi Latvijas valsts pastāvēšanā, demokrātiskās sabiedrības funkcionēšanā un sabiedrības saliedētības nodrošināšanā.
Dažādas interpretācijas
Īsajā rīkojumā ir vēl viens svarīgs punkts, ko daudzi, šķiet, nav ievērojuši vai pārpratuši – ka Kultūras ministrijas noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā. Šis formulējums pārāk bieži saprasts pretrunīgi, dodot pamatu dažādiem pārspriedumiem par it kā neizbēgami drīzu Daugavpils un Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra slēgšanu un radot ažiotāžu, ko priekšvēlēšanu laikā kā īstu dāvanu izmanto Latvijai nedraudzīgas partijas. Prasība par korektu valsts valodas lietojumu ministrijas iestāžu un kapitāla daļu turētāju publiskajā saziņā ir jāievieš īsā laikā – līdz 30. jūlijam –, gādājot, lai krievu valodas lietojums turpmāk netiek pieļauts.
Kultūras ministrs Nauris Puntulis portālam "lsm" rīkojuma nepieciešamību skaidro: "Jo mums šis laiks, kurā ir Satversmes tiesas lēmums, kurā notiek karš Ukrainā un Krievijas mēģinājumi atgriezties publiskajā telpā, ir jāizmanto, lai mēs šīm okupācijas vai kolonizācijas sekām pieliktu punktu. Tas nav mērķēts konkrēti uz vienu teātri vai vienu nozari. Es to redzu plašākā skatījumā kā visas valsts politiku."
"Un atkārtots apliecinājums, ka tas neattiecas uz teātru māksliniecisko darbību un neparedz izmaiņas repertuārā vai teātru slēgšanu," ministrs raksta sociālajos tīklos.