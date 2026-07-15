Pašlaik Rīgā, Alekša skvērā, jau sākusies gatavošanās 22. augustā gaidāmajam ielu mākslas festivālam "Row Baltics" ("Riga Open Wall"), kas vismaz uz dienu pilsētvidi pārvērtīs par atvērtu mākslas galeriju. Vairākas dienas pie ēkas ugunsmūra apgleznošanas strādā Francijas mākslinieks Freds Batls, kura darbs izsauc Sarkandaugavas apkaimes garāmgājēju apbrīnu.
Freds Batls, pazīstams arī kā Zoer, ir viens no ievērojamākajiem mūsdienu ielu mākslas gleznotājiem pasaulē, dzimis un mācījies Francijā. Savos darbos Zoer pēta tēmas – pagrimums, transformācija un industriālā pagātne. Mākslinieks ir izstrādājis neatkarīgu vizuālo valodu, kas apvieno grafiskā dizaina ietekmes ar pilsētas estētiku. Jau vairāk nekā desmit gadu Zoer ielu sienu gleznojumi turpina pārveidot publiskās telpas Eiropā un ārpus tās, mākslinieka darbi ir redzami visā pasaulē, tostarp Kanādā, Meksikā, Marokā, Itālijā, Vācijā un Kiprā. Aprakstot kādu pirms pāris gadiem tapušu murāli Francijā, Zoer teicis, ka viņam griboties atsaukties un uzdot jautājumus malā stāvētājiem, tiem, kas visās nozīmēs atrodas ārpus centra.
Rīgas Ielu mākslas mēneša ietvaros notiekošais ielu mākslas festivāls "Row Baltics" aizsācies 2022. gadā, un ir viens no straujāk augošajiem ielu mākslas notikumiem Latvijā un Baltijā. Tā galvenais organizators ir mākslinieks Dainis Rudens sadarbībā ar biedrību "Mākslas birojs" un Rīgas valstspilsētas pašvaldību.
Šogad "Row Baltics" konkursā piedalījās 30 mākslinieku, un 22. augustā Rīgā, Zāģeru ielā, savus darbus rādīs trīs no viņiem, tā pārvēršot pilsētvidi par atvērtu mākslas galeriju, kur satiksies radošums, laikmetīga kultūra un urbānā enerģija. 2026. gada festivāla centrālais motīvs ir "cīņa" – nozīmīga ielu mākslas un hiphopa kultūras sastāvdaļa. Tā nav agresija vai konflikts, bet gan radoša, nevardarbīga sacensība, kurā dzimst jaunas idejas, stili un izteiksmes formas. Grafiti un ielu mākslas kultūrā "battle" tradīcija vienmēr bijusi veids, kā mākslinieki apliecina savu identitāti un veido dialogu ar pilsētvidi.
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