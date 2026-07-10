Aizvadītajā gadā būtiski pieauga Eiropas Savienības (ES) fondu projektu ieviešanas aktivitāte un projektu īstenotājiem apstiprināto maksājumu apjoms, sasniedzot augstākos rādītājus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) vēsturē.
Pērn projektu īstenotājiem apstiprināto maksājumu apjoms pārsniedzis 1,1 miljardu eiro.
Aizvadītajā gadā CFLA organizēja 75 ES fondu projektu atlases un noslēdza 926 jaunus līgumus, savukārt uzraudzībā esošo projektu skaits sasniedza 3847. Tāpat esot turpināts darbs pie administratīvā sloga mazināšanas, pilnveidojot projektu atlases un uzraudzības procesus, kā arī attīstot digitālos risinājumus efektīvākai investīciju pārvaldībai.
CFLA kā publiskās un privātās partnerības (PPP) kompetences centrs pērn iesaistījās pieejamo mājokļu programmas, Nacionālā stadiona un aizsardzības nozares PPP risinājumu darba un uzraudzības grupās, sniedzot metodisko atbalstu un sagatavojot atzinumus par projektu dokumentāciju.
Vēl tika sākta PPP e-mācību moduļa izstrāde, paplašināta sadarbība ar finanšu un investīciju nozares organizācijām, kā arī organizēta ikgadējā PPP konference, turpinot vienkopus pulcēt šīs jomas praktiķus un interesentus šī finansēšanas modeļa popularizēšanai Latvijā.
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