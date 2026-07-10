Lai arī Apvienotās Karalistes (AK) medijos jau kādu laiku parādās brīdinājuma raksti par Ebolas vīrusa izplatību un ekspertu prognozes par pasaules mēroga katastrofu, tomēr britiem ebola drīzāk saistās ar "The Grand Tour" autošova "Ebalodromu" – Ebolas vīrusa formas autotrasi, ne bīstamā vīrusa uzliesmojumu 7000 km attālumā Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) un Ugandā. Taču nupat Skotijā sacelta trauksme.

30. jūnijā Skotijā Glāzgovas Karalienes Elizabetes universitātes slimnīcā ap sešiem no rīta akūto slimību nodaļā ieradās pacients. Tā kā bija aizdomas par Ebolas vīrusu, tad daļa slimnīcas, 

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