Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Mūzikas atklāsmes Dzintaros
No svētdienas, 12., līdz 18. jūlijam Dzintaru koncertzālē skanēs Jūrmalas festivāls.
Tas sāksies ar bezmaksas saullēkta koncertu Dzintaru pludmalē. 12. jūlija rītā, pirmajai gaismai austot, uzstāsies pasaulē atzītā ērģelniece Iveta Apkalna. Šis koncerts kļuvis par neatņemamu festivāla rituālu – klusu, koncentrētu un simbolisku ieeju festivāla nedēļā, kurā mūzika saplūst ar dabu un klausīšanos.
No 13. līdz 18. jūlijam festivāla koncerti izskanēs Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē. Tur uzstāsies pasaulē koncertējošā akordeoniste Ksenija Sidorova, Osokinu dinastija – Sergejs, Andrejs un Georgijs Osokini – kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri, kā arī izskanēs latviešu komponistu mūzikas vakars "Saule. Pērkons. Jūrmala" ar Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča skaņdarbiem. Programmu papildinās kaislīgs Argentīnas tango vakars ar ansambli "La Porte a Tango", koncerts "Dzimuši Latvijā", kas vieno Latvijā dzimušus māksliniekus no pasaules koncertzālēm, un krāšņs Galā koncerts.
Lido Riko bērnības izjūta
Izstāde, kas tiecas kļūt par katalizatoru jaunām emocijām, kuras rodas dialogā starp laikmetīgo mākslu un muzeja pastāvīgo ekspozīciju. Tā tiek definēts jaunais notikums mākslas muzejā "Rīgas birža", kur līdz 23. augustam apskatāma spāņu mākslinieka Lido Riko personālizstāde "Atklāsme" (kuratore Mirjama Veskara). "Atklāsme" mums vēsta par būtisku mūsu dzīves laiku – bērnību. Tieši tad tiek iesēta sēkla tam, par ko cilvēks kļūst pieaugot," teic izstādes autors. Lido Riko, Mursijas Svētās Marijas no Ariksakas Karaliskās mākslas akadēmijas akadēmiskais loceklis (2026), Meksikas Viktimoloģijas institūta goda doktors (2023), ir viens no šodien redzamākajiem Spānijas laikmetīgās mākslas pārstāvjiem, sarīkojis vairāk nekā simt personālizstāžu dažādās valstīs.
Kopdziedāšanas prieks
Sestdien, 11. jūlijā, Mežaparka estrādē skanēs koncerts "Manai dzimtenei", kurā pulcēsies tūkstošiem koristu no Latvijas un latviešu diasporas pasaulē. Programmā – tautā iemīļotas Raimonda Paula kompozīcijas – "Mēmā dziesma", "Atziedi, dvēsele", "Teic, kur zeme tā", "Manai dzimtenei", "Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet", "Kā senā dziesmā", "Pērļu zvejnieks", "Tēvs, māmiņa", kā arī citas Maestro kormūzikas dziesmas un īpaši šim koncertam radīti Maestro skaņdarbu aranžējumi. Režisores Ditas Lūriņas vadībā estrāde pārtaps vienā lielā kopkorī, kur klausītāji varēs dziedāt līdzi kopā ar Jāni Stībeli, Ievu Kerēvicu, Andri Ērgli, Anniju Putniņu, Uģi Rozi, Rūtu Dūdumu, Aleksandru Antoņenko, Ingu Šļubovsku-Kanceviču, Edgaru Ošleju, Juri Jopi u. c., kā arī "Mirage Jazz Orchestra" un stīgu grupu vijolnieka Raimonda Ozola vadībā.
"Vivat Curlandia!"
No sestdienas, 11., līdz 18. jūlijam Bauskā, Iecavā un Mežotnē notiks XI Kurzemes–Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas festivāls "Vivat Curlandia!". Tā centrālais notikums būs Alessandro Stradellas opera oratorija "La Susanna", ko 11. jūlijā vēsturiskā interpretācijā Iecavas luterāņu baznīcā iestudēs baroka operteātris "Collegium Musicum Riga". Uz skatuves – soprāni Ieva Sumeja, Monta Martinsone, Anete Viļuma, tenors Vitālijs Stankevičs un baritons Artis Muižnieks.
Savukārt 11. jūlija vakarā skanēs koncerts "Ēnu lasījumi". Koncertā "Mīlestības pieskāriens sveču gaismā" Mežotnes baznīcā uzstāsies soprāns Elīna Šimkus, muzicējot kopā ar Mauro Pinčaroligu. Senās mūzikas ansamblis "Neymann Ensemble" koncertprogrammā "Tra Venezia e Bologna" atklās 17. gadsimta Itālijas muzikālo ainavu starp diviem nozīmīgiem kultūras centriem. Koncerts skanēs Bauskas Svētā Gara evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Savukārt 12. jūlijā Bauskas Svētā Gara baznīcā izskanēs garīgās mūzikas koncerts ar soprānu Montu Martinsoni un ērģelnieci Larisu Carjkovu, bet Bauskas pilī – klavesīna un ērģeļmūzikas koncerts "Tell me Dafna", kurā muzicēs vācu–latviešu klavesīniste Tatjana Vorobjova. Festivāla noslēgumā Bauskas pilī viesosies Nīderlandes "Sibilla Ensemble". Koncertā izskanēs dažādas viduslaiku dejas.
Ērģeļu slavinājums
No trešdienas, 8. jūlija, līdz 9. augustam Rīgas Domu pieskandinās 39. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls "Rīgas Doms". To šovakar atklās koncerts "Ad Nos", kurā pie Rīgas Doma ērģelēm muzicēs Vācijā dzīvojošais jaunākās paaudzes latviešu ērģelnieks Jānis Pēlmanis, atskaņojot Johana Sebastiāna Baha un Ferenca Lista monumentālos opusus. Viens no neparastākajiem koncertiem būs piektdien, 10. jūlijā, "Echomania", kurā Ilona Birģele muzicēs kopā ar elektriskās ģitāras virtuozu Armandu Alksni. Programmā līdzās Pētera Vaska un Jāņa Lūsēna darbiem izskanēs arī jauni skaņdarbi un Aivara Kalēja pirmatskaņojums. Savukārt 12. jūlija koncertā "Vasaras rapsodijas" ērģeļu un saksofona tembrālā saspēle radīs pavisam jaunu skanisko telpu. Programmā – arī Daces Gritānes jaundarba pirmatskaņojums.
Seno vijoļu izstāde
Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā līdz 30. jūlijam atvērta izstāde "Ieskats muzeja vijoļu krājumā", kurā apskatāma muzeja lociņinstrumentu kolekcija. Senākā ir kokrūpnieka, kultūras mecenāta un joprojām ražīgākā latviešu vijoļmeistara Augusta Nikolaja Dombrovska pirms aptuveni 130 gadiem radītā altvijole. Ieeja – bez maksas.
Brāmss "Gorā"
Sestdien, 11. jūlijā, Latgales vēstniecībā "Gors" skanēs kamermūzikas koncerts "Vienīgi Brāmss", kas veltīts vienam no romantisma dārgakmeņiem – Johannesa Brāmsa vokālajai kamermūzikai. Uzstāsies baritons Rihards Millers un pianiste Ērika Millere, savukārt muzikālo programmu ar stāstījumiem krāšņos mūzikas žurnālists Orests Silabriedis.
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