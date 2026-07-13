Rēzeknes novada pašvaldība teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir noteikusi regulējumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un aizsardzībai. Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir atrunātas kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas, kā arī kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas, kurām piemērojamas īpašas prasības kultūras mantojuma aizsardzībai, pārbūvei un atjaunošanai.
Šie nosacījumi paredz, ka, veicot ēku atjaunošanu vai pārbūvi, nepieciešams saglabāt vēsturiskajai apbūvei raksturīgo arhitektonisko veidolu, apjomu, materiālus un citus kultūrvēsturiskos elementus, lai nodrošinātu novada identitātes un vēsturiskās vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Tāpat plānošanas dokumentos tiek ņemta vērā konkrēto teritoriju ainaviskā un kultūrvēsturiskā nozīme.
Vienlaikus jāuzsver, ka minētās ēkas pārsvarā ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, uz kuriem attiecas arī valsts noteiktais kultūras pieminekļu aizsardzības regulējums un uzraudzība. Līdz ar to pašvaldības noteikumi darbojas kopā ar valstī spēkā esošajām normām kultūras mantojuma saglabāšanas jomā.
Svarīgi arī precizēt, ka teritorijas plānojumā noteiktais regulējums neattiecas uz pilnīgi visām ēkām, kas būvētas līdz Otrajam pasaules karam.
Ēku kultūrvēsturiskā vērtība tiek izvērtēta individuāli, ņemot vērā to arhitektonisko, vēsturisko un ainavisko nozīmi. Tādēļ tikai daļai no vēsturiskās apbūves ir noteikts īpašs aizsardzības vai saglabāšanas statuss.
Pašvaldības rūpes par kultūrvēsturisko apbūvi izpaužas arī praktiska atbalsta sniegšanā ēku un kultūras pieminekļu īpašniekiem. Pašvaldība apzinās, ka vēsturiskā apbūve ir būtiska novada identitātes, kultūrvides un vēsturiskās atmiņas sastāvdaļa, tādēļ tiek veicināta tās saglabāšana un atjaunošana.
Viens no būtiskākajiem atbalsta instrumentiem ir ikgadējā līdzfinansējuma programma “Kārtība, kādā piešķir Rēzeknes novada domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”. Tās ietvaros pašvaldība piešķir finanšu līdzekļus kultūras pieminekļu saglabāšanas un atjaunošanas darbiem atbilstoši budžetā paredzētajai apropriācijai. Līdzfinansējums pēdējos divos gados ir 20 000 eiro katrā. Tā saņemšanai var pieteikties Rēzeknes novada teritorijā reģistrēto kultūras pieminekļu īpašnieki. Piešķirtais atbalsts palīdz segt daļu izmaksu, kas saistītas ar kultūrvēsturisko ēku uzturēšanu, restaurāciju vai citiem saglabāšanas darbiem. Tas ir īpaši nozīmīgi, jo vēsturisko ēku atjaunošana bieži prasa specifiskus materiālus, restaurācijas prasmes un lielākus finanšu ieguldījumus nekā parastu ēku remonts.
Papildus pašvaldība arī informē un konsultē īpašniekus par kultūras mantojuma saglabāšanas prasībām, iespējām piesaistīt finansējumu un nepieciešamajām saskaņošanas procedūrām. Šāda sadarbība palīdz saglabāt kultūrvēsturiskās vērtības un vienlaikus veicina sakoptas un pievilcīgas vides attīstību novadā.
Pašvaldība vairākus gadus ir mērķtiecīgi ieguldījusi līdzekļus vēsturisko ēku un muižu atjaunošanā, vienlaikus cenšoties šīm vietām piešķirt arī mūsdienīgu un sabiedrībai noderīgu funkciju. Tas ir būtiski, jo kultūrvēsturisko ēku saglabāšana nav iespējama bez regulāras izmantošanas un uzturēšanas.
Spilgts piemērs ir Lūznavas muiža, kas pēdējo gadu laikā kļuvusi par vienu no atpazīstamākajiem kultūras un tūrisma objektiem Latgalē. Muižas ēka tika pakāpeniski restaurēta un pielāgota mūsdienu vajadzībām, saglabājot tās kultūrvēsturisko un arhitektonisko vērtību. Atjaunošanas procesā tika sakārtotas arī inženierkomunikācijas un izveidota vide kultūras un sabiedriskām aktivitātēm. Šobrīd Lūznavas muiža ir aktīvs kultūras centrs, kur notiek koncerti, izstādes, semināri, laulību ceremonijas, mākslas rezidences un dažādi tūrisma pasākumi.
Kā vēl viens nozīmīgs piemērs minama Zosnas muiža. Nesen to īpašumā pārņēmusi Dabas aizsardzības pārvalde, kas nākotnē varētu veicināt tālāku teritorijas attīstību un saglabāšanu.
Šādu objektu uzturēšana prasa ievērojamus finanšu resursus, tādēļ atjaunošana bieži notiek pakāpeniski, piesaistot projektu finansējumu vai meklējot jaunus sadarbības partnerus. Pašvaldība cenšas nodrošināt, lai vēsturiskās ēkas netiktu pamestas, bet iegūtu praktisku pielietojumu ikdienā. Daudzviet tajās darbojas sabiedriski nozīmīgas institūcijas un pakalpojumi, piemēram, vēsturiskajā apbūvē Gaigalavā izvietots feldšeru punkts.
Vienlaikus jāatzīst, ka visu kultūrvēsturisko objektu atjaunošanai pašvaldības rīcībā nav pietiekamu finanšu līdzekļu, tādēļ daļa ēku joprojām gaida savu atjaunošanas kārtu, investoru interesi vai jaunus saimniekus nomas vai īpašuma iegādes ceļā.
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