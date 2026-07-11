Britu mūziķis Harijs Stailss saņēmis Ginesa pasaules rekorda apliecību pēc tam, kad Vemblija stadionā Londonā viena koncertturnejas posma laikā aizvadīja 12 koncertus — vairāk nekā jebkurš cits mūziķis līdz šim.
Rekords tika sasniegts pēc tam, kad Stailss noslēdza 12 izpārdotu koncertu sēriju Vemblija stadionā, kas bija daļa no viņa koncertturnejas "Together, Together". Sākotnēji Londonā bija plānoti seši koncerti, taču lielā pieprasījuma dēļ koncertu skaits tika dubultots.
Ar 12 koncertiem Stailss pārspējis iepriekšējo rekordu, kas piederēja grupai "Coldplay". Tā 2025. gadā Vemblija stadionā vienā koncertturnejas posmā aizvadīja desmit koncertus.
Oficiālo Ginesa pasaules rekorda sertifikātu mūziķim un viņa koncertturnejas komandai uz skatuves pasniedza Ginesa pasaules rekordu pārstāvis Vils Manfords. Sertifikāti tika izsniegti arī citiem turnejas komandas dalībniekiem, tādējādi novērtējot viņu ieguldījumu rekordu sasniegšanā.
"Pārspēt rekordu Vemblija stadionā, kas ir viena no pasaulē ikoniskākajām koncertvietām, ir izcils sasniegums. Harija Stailsa 12 koncertu sērija apliecina viņa koncertu mērogu, vērienu un kultūras ietekmi, kā arī īpašo saikni ar klausītājiem," norādīja Manfords.
Londonas koncertu sērija sākās 12. jūnijā un noslēdzās 4. jūlijā. Tā bija veltīta Stailsa ceturtā studijas albuma "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." izdošanai.
Noslēguma koncertā Stailss atskatījās uz savas karjeras sākumu un pateicās grupas "One Direction" dalībniekiem, ar kuriem savulaik guva pasaules atpazīstamību. Viņš uzsvēra, ka bez grupas biedriem Niala Horana, Luija Tomlinsona, Zeina Malika un Liama Peina šāds sasniegums nebūtu iespējams.
"Es nebūtu uz šīs skatuves, ja nebūtu četru manu draugu, kuri bija milzīga daļa no šī ceļa," sacīja Stailss, piebilstot, ka viņš ir pateicīgs par kopā piedzīvoto draudzību un gūtajām mācībām.
"One Direction" tika izveidota 2010. gadā televīzijas talantu šovā "The X Factor", bet 2016. gadā grupa pārtrauca darbību uz nenoteiktu laiku. Grupas dalībnieks Liams Peins nomira 2024. gadā 31 gada vecumā.
Stailss jau iepriekš saņēmis Ginesa pasaules rekordu atzinību gan kā solo mākslinieks, gan kopā ar "One Direction". Savukārt koncertturneja "Together, Together" turpināsies Brazīlijā, Meksikā, ASV un Austrālijā.
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