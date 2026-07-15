Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Mūzika skaisto rožu ielokā
18. jūlijā Senās mūzikas festivāla noslēgumā Rundāles pils franču dārzā notiks divi koncertuzvedumi.
Pašā vasaras viduča pusdienlaikā piedzīvosim muzikālu uzvedumu bērniem "Lakstīgala", kas tapis pēc H. K. Andersena pasakas motīviem. Koncerts ģimenēm ar bērniem un radošās darbnīcas pirms tā jau kļuvušas par neatņemamu Senās mūzikas festivāla sastāvdaļu. Skaisto rožu ielokā, itāļu dižgaru mūzikas uzrunāti, mazie klausītāji tiksies ar pasakas tēliem – Jauno zvejnieku un Upju feju, Ķēniņu, Kambarkungu un Lakstīgalu. Lomās un krāšņos kostīmos iejutīsies meistarīga Senās mūzikas interpretu grupa, iemīļoti solisti, mazās lakstīgalas no Rīgas Doma Kora skolas un dejotāji.
Savukārt pašā vakarā arī šogad skanēs Antonio Vivaldi vijoļkoncertu cikls "Gadalaiki" – viens no populārākajiem klasiskās mūzikas opusiem, kas piedzīvojis neskaitāmus ieskaņojumus un interpretācijas visā pasaulē. Ciklā apvienotie četri vijoļkoncerti pirmoreiz izdoti 1725. gadā krājumā ar nosaukumu "Harmonijas un izdomas sacensība". Un patiesi – šajā mūzikā netrūkst ne harmonijas, ne izdomas, jo Vivaldi sirsnīgi izpriecājies, zīmējot ainas iz dabas un sadzīves un partitūrā ierakstot arī vārdisku to atšifrējumu. Kompozīcijā iekodētais temperaments un krāsu sulīgums atraisa interpretu fantāziju, taču te vajadzīga arī briljanta spēles tehnika un dzīva muzikalitāte. Šoreiz saspēlē ar "Sinfoniettu Rīga" to apliecinās daudzpusīgā peruāņu izcelsmes spāņu vijolniece Letīcija Moreno. Dzimusi Madridē un meistarību spodrinājusi ne vien dzimtenē, bet arī Ķelnē un izslavētajā Londonas Gildholas skolā, uz pasaules plašuma skatuvēm Letīcija Moreno saspēlējusies arīdzan ar spilgtiem māksliniekiem Gustavo Dudamelu, Pāvo Jervi vai Kseniju Sidorovu. Rundāles pils krāšņā rožu dārza atmosfēras ieskautā koncerta ieskaņā senās un baroka mūzikas repertuārā rūdītais diriģents Andris Veismanis kopā ar pieredzes bagāto kamerorķestri izgaismos arī vēl citas 18. gadsimta mūzikas pērles. Līdzās mazāk zināmām lappusēm no Vivaldi operdaiļrades skanēs arī vācu meistara Georga Filipa Tēlemaņa tembrāli savdabīgais Koncerts TWV 54:D3, kas iecerēts trim trompetēm, divām obojām, timpāniem un stīginstrumentiem. Ne mazāk muzikāli krāšņa un pārsteidzoša ir arī franču baroka pārstāvja Žana Filipa Ramo svīta no viņa pēdējās operas, liriskās traģēdijas "Borejieši".
Mūzikas spēks Jūrmalā
Šonedēļ ir laiks arī ikgadējiem Jūrmalas festivāla koncertiem.
Jau šovakar, 15. jūlijā, Dzintaru koncertzālē izskanēs latviešu komponistu mūzikai veltīts koncerts "Saule. Pērkons. Jūrmala", kurā uzstāsies Liepājas Simfoniskais orķestris un solisti diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā. Programma piedāvās iespēju vienā vakarā baudīt gan akadēmiskās mūzikas vērienu, gan plaši iemīļotas melodijas jaunā simfoniskā skanējumā.
Koncerta pirmajā daļā klausītājiem būs iespēja dzirdēt Kārļa Lāča un Riharda Dubras simfonisko mūziku, tostarp Dubras "Trešo Liepājas koncertu klavierēm un orķestrim" ar pianistu Vestardu Šimku solista lomā. Savukārt otrajā daļā izskanēs Raimonda Paula un Mārtiņa Brauna populārākās dziesmas, kuras kopā ar orķestri izpildīs dziedātāji Ieva Kerēvica, Ance Krauze un Daumants Kalniņš.
Savukārt 17. jūlijā koncertā "Dzimuši Latvijā" uz vienas skatuves satiekas pasaules atzinību guvušie Latvijas mūziķi un jaunās paaudzes talanti. Programmā izskanēs dažādu laikmetu skaņdarbi – no Johana Štrausa, Žaka Ofenbaha, Džuzepes Verdi, Edvarda Elgāra līdz mūsdienu komponistu Andra Sējāna un Tjerī Eskēša u. c. skaņdarbiem. Līdzās opermūzikas pērlēm klausītāji varēs piedzīvot instrumentālus opusus vijolei, obojai, čellam un ērģelēm, savukārt koncerta noslēgumā skanēs Imanta Kalniņa mūzika, veidojot daudzkrāsainu programmu, kas izceļ Latvijas mūziķu meistarību un māksliniecisko daudzveidību.
Šī koncerta tradīcija ļauj baudīt izcilu mākslinieku sniegumu un sniedz iespēju daudzsološiem jaunajiem mūziķiem muzicēt līdzās saviem pieredzējušajiem kolēģiem un pieteikt sevi uz lielās skatuves. Šogad kopā ar Jūrmalas Festivāla orķestri diriģenta Aināra Rubiķa vadībā uzstāsies Inga Kalna, Kristīne Matvejeva, Valdis Jansons, Egils Siliņš, Elīna Bukša, Kristaps Bergs, Oskars Kalniņš un Rinalds Rozenlauks.
Galā koncerts "Skaistākās operu ārijas"
Jūrmalas festivāla noslēgumā 19. jūlijā izskanēs tradicionālais Galā koncerts "Skaistākās operu ārijas".
Jūrmalas festivāla noslēgumā 19. jūlijā izskanēs tradicionālais Galā koncerts "Skaistākās operu ārijas", kurā uz vienas skatuves pulcēsies izcili opermūzikas solisti – Zanda Švēde, Inna Kločko, Annija Kristiāna Ādamsone, Aleksandrs Antoņenko, Mārtiņš Šmaukstelis un Rihards Mačanovskis. Kopā ar Jūrmalas Festivāla orķestri diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā viņi klausītājiem piedāvās spilgtāko opermūzikas lappušu izlasi.Programmā izskanēs pasaulē iemīļotas ārijas un dueti no operām "Karmena", "Dons Karloss", "Fausts", "Mīlas dzēriens", "Bohēma", "Nāra" un "Hofmaņa stāsti". Klausītāji varēs baudīt Džuzepes Verdi, Žorža Bizē, Džakomo Pučīni, Antonīna Dvoržāka un citu opermūzikas dižgaru skaņdarbus, savukārt koncerta otrajā daļā programmu papildinās Johana Štrausa un citu operešu meistaru dzirkstošās melodijas.
Aivars Kalējs. Autorkoncerts
Šodien, 15. jūlijā, 39. Starptautiskā ērģeļmūzikas festivāla "Rīgas Doms 2026" ietvaros notiks ievērojamā komponista, ērģelnieka, pianista un ērģeļu vēsturnieka Aivara Kalēja autorkoncerts kopā ar ērģelnieci Ivetu Apkalnu.
"Prāta vētra" Liepājā
18. jūlijā "Prāta vētra" noslēgs koncerttūri "Pirmās dienas tūre" ar koncertu Liepājā stadionā "Daugava". Grupa Liepājas stadionā gaidīs gan tos, kuriem nesanāca būt koncertos pagājušajā vasarā, gan tos, kuri vēl aizvien ir saviļņoti no "Pirmās dienas tūrē" piedzīvotā.
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