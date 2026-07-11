Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs publiski atvainojies par izteikumiem, ko pauda komiķes Nikijas Osbornas podkāstā "Bush Deep", kur atbildēja uz jautājumu par dziedātāju Kailiju Minogu, vēsta ārvalstu mediji.
Intervijas laikā Osborna premjerministram piedāvāja izvēlēties starp trim Austrālijas sabiedrībā pazīstamām sievietēm — dziedātāju Kailiju Minogu, aktrisi Nikolu Kidmenu un skatuves mākslinieci Rondu Bērčmoru — spēlē, kurā bija jānorāda, ar kuru viņš vēlētos doties uz randiņu, apprecēties vai pārgulēt.
Sākotnēji Albanīzs centās izvairīties no atbildes, norādot, ka tikai pirms aptuveni sešiem mēnešiem apprecējies ar savu dzīvesbiedri Džodiju Heidonu. Tomēr pēc atkārtota jautājuma viņš izvēlējās Minogu, bet, kad intervētāja precizēja, vai viņš viņu izvēlētos visās trīs kategorijās,
premjerministrs atbildēja: "Visās kategorijās. Viņa ir fantastiska."
Pēc podkāsta publicēšanas premjerministra izteikumi izraisīja kritiku gan no opozīcijas politiķiem, gan neatkarīgajiem parlamenta deputātiem. Kritiķi norādīja, ka šādi komentāri izrāda necieņu sievietēm un neatbilst premjerministra amatam.
Pirmdien Albanīzs izplatīja īsu paziņojumu, kurā atvainojās par saviem izteikumiem.
"Es atvainojos par šiem komentāriem," teikts premjerministra paziņojumā.
Opozīcijas senatore Sāra Hendersone sociālajos medijos pauda, ka premjerministra izteikumi bijuši "sievietes aizskaroši, apkaunojoši austrāliešiem un mazina premjerministra amata cieņu". Savukārt neatkarīgā deputāte Zali Stegala norādīja, ka Albanīzam bija jāatsakās piedalīties šādā spēlē un jārāda piemērs, nosaucot spēli par seksistisku.
Tikmēr premjerministra vietnieks Ričards Mārlzs aizstāvēja valdības vadītāju, uzsverot, ka Albanīzs jau ir atvainojies. Viņš piebilda, ka valdība ir apņēmusies veicināt dzimumu līdztiesību, norādot, ka pašreizējā valdība ir pirmā Austrālijas vēsturē, kurā Ministru kabinetā ir vienāds sieviešu un vīriešu skaits.
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