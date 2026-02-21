Jāspēj tik rakstīt un pierakstīt. Saruna ar rakstnieci Maiju Krekli

Ko lai saka Lizas mātei? Direktore lika Signei un klases audzinātājai tuvākajās dienās aiziet apciemot nabaga sievieti. Kā lai mierina cilvēku, kuram nebija vairs nekādu cerību, kurš zaudējis vienīgo dārgumu, kas tam piederējis? Signe nekad nemācēja izrādīt sirsnību un maigumu pat vistuvākajiem, kur nu vēl svešiem. Viņa nebija radīta citu apčubināšanai… Ass prāts un asprātība bija viņas galvenie ieroči, bet tie šoreiz izrādījās lieki.
Ļiza, Liza… Nabaga meitene. Viņa gribēja klases skolēnu sarakstā saukties par Elizabeti, vēlējās eiropeizēt savu vārdu, lai neatšķirtos no latviešu meitenēm. Kāpēc mēs to neatļāvām? Kam no tā būtu gabals nokritis? Vismaz viena Lizas vēlēšanās būtu piepildījusies. Labi vismaz, ka skolā viņu sauca par Lizu, tāpat kā Elvisa Preslija meitu. Liza Marija Preslija, ak, viņa taču arī bija jau mirusi…
Kur gan Sigita kavējas? Kāpēc neatbild uz zvaniem?
Vakars vēl, jau melna tumsa
– Labvakar, tā esmu es. – Bija jau krietni vēls, kad atvērās durvis un Sigita, tik tikko ienākusi dzīvoklī, sveicināja māti.
– Aizkavējos darbā.
– Vai kaut ko ēdīsi? – Signe uzdeva parasto ikvakara jautājumu.
– Kaut ko sameklēšu, īsti neko negribas. Tikai pārģērbšos, tad nākšu. Uzliec, lūdzu, ūdeni, padzeršu tēju.
Signe ar skatienu pavadīja meitu, kas lēniem soļiem devās uz savu istabu, tad ieslēdza elektrisko tējkannu. Apsēdās pie galda, uz kura jau šķīvītī uzliktas dažas sviestmaizes, kā arī mandarīna šķēlītes. Viņa gaidīja savas piecpadsmit minūtes, pa to laiku sen varētu trīsreiz pārģērbties, bet Sigita joprojām kavējās.
– Tēja atdziest, – Signe neizturēja un uzsauca meitai.
– Tūlīt nāku.
Tomēr pagāja vēl kāds laiciņš, pirms Sigita ieradās virtuvē. Uzvilkusi mājas halātu, atlaidusi matus vaļā no ciešās sasukas, viņa izskatījās nogurusi un bāla. Mati viņai bija atauguši, tomēr tāpat palika plāni un neizteiksmīgi, nebija iznācis laika aiziet pie friziera tos sakopt. Cik reižu Signe nebija meitai teikusi – skaistule tu neesi, bet šarmanta un eleganta sieviete vari būt, ja par sevi rūpēsies. Tāpat kā tu esi tikai eleganta? – skuķis bija atbildējis savos pusaudzes gados, pēdējā laikā jau vairs nesprēgāja. Tas darbs viņu nomocīs, Signe nodomāja, juzdama nebijušu žēlumu pret meitu. Un kas tas par darbu sievietei…
– Šodien bija smaga diena, esi pārgurusi?
– Kā tu zini, mamm?
– Man bija tāda pati. Tie skolēni ir no manas ģimnāzijas.
– Man pat prātā neienāca… Protams, pilsētā taču palikusi tikai viena skola…
– Vai tu… tu biji tur klāt?
– Jā, mēs ar Sašu viņu atradām. To meiteni. Zem sniega un zariem. Nožņaugtu.
– Zēns pats atzinās?
– Saša viņu izskaitļoja, saprata, kurš ir slepkava. Izsauca uz iecirkni it kā citā lietā…
– Kādā vēl?
– Viņš bija noķēpājis ar uzrakstiem tikko izremontētu māju gandrīz pašā centrā.
– Vai tad par to kāds tagad tiek saņemts ciet? Vajadzētu jau gan, riebjas skatīties. Pie mums jau vēl nav tik traki, bet kad es biju Rīgā… Pasarg Dievs! Degradēta vide. Ko tad viņš bija uzķēpājis? Taču ne Z burtu?
– Viņš bija lieliem krievu burtiem uzrakstījis Tjoma ļubit Ļizu…
– Tātad noziegums mīlestības dēļ?
– Ja to var saukt par mīlestību… Apmātība, sajūta, ka viņam viss pienākas… Meitene negrib ar viņu draudzēties, tad lai mirst. Ja nav man, lai nav nevienam.
– Diezin vai viņš vispār ko domāja. Sadusmojās un…
– Tu viņus pazini?
– Cik nu daudz, es viņu klasē neko nemācīju. Meitene bija gudra, bet vairāk turējās pati par sevi – jauna klase, jauni skolasbiedri, vēl nebija iedzīvojusies, pie tam tikai viņa un Artēmijs bija… teiksim tā, viņi vienīgie savā klasē nebija latvieši. Varbūt tāpēc viņš nolēma, ka abiem jāturas kopā.
– Kāds iespaids tev par to zēnu? Man viņš likās augstprātīgs un par kaut ko apvainojies.
– Artēmijs… Nu, viņš ir labs aktieris, žēl, ka tāds talants aiziet bojā. Lepns – jā, iedomīgs gan ne… Viņam, šķiet, apvainojoši mācīties provinces ģimnāzijā, pie tam latviešu valodā. Bija gribējis palikt Rīgā, vecāki neļāva.
– Kāpēc?
– Tēvs viņam bankrotēja, bija ļoti situēts cilvēks, bet bizness pajuka – saistībā ar kara sankcijām. Nācās pārvākties uz šejieni, par pēdējo naudu nopirka privātmāju upmalā. Dēlam pašapziņa cieta, protams. Sveša vide, sveši cilvēki, ar kuriem jārunā viņu valodā.
– Kā viņš tika galā ar mācībām?
– Lieliski. Privātskolotāji palīdzēja, pats arī gudrs. Likteņa trieciens gan pamatīgs – būtu mācījies ārzemēs, ja tēvs nebūtu kļuvis nabags. Kritiens pa izredzētības trepēm līdz pašai apakšai. Dusmas uz visu pasauli, īpaši tiem, kuru dēļ zaudētas privilēģijas un bagātība.
– Viņš pieprasīja tulku…
– Principa pēc. Jūsu valodā nerunāšu, pietiek, ka skolā mani piespiežat.
– Man likās, ka zēns izvairās no pratināšanas, cerēja, ka novilcinās laiku.
– Es gan domāju, ka tā ir nostāja. Ja valstij kaut ko vajag, lai runā ar mani tā, kā es gribu. Vismaz kaut kāda atriebe par privilēģiju zaudēšanu.
– Viņš teica, ka mīlējis Lizu. Mīlējis un nogalinājis tāpēc, ka viņa pasmējusies par viņa jūtām. Aiz dusmām nožņaudzis.
– Vai viņam būs psihiatriskā, vai kā viņu tur sauc, ekspertīze? Vecāki noteikti pieprasīs.
– Droši vien, ka būs. Ja viņš ir labs aktieris, kā tu saki, tad jau tiks paārstēties.
– Man ir jāiet pie tās meitenes mātes. Ko lai viņai saku?
– Es nespēju iedomāties. Pati baidījos, ka man viņai būs jāpaziņo par Lizas nāvi, bet šefs uzņēmās to izdarīt. Es nespēju. Man bija tik slikti. Itin kā es nekad nebūtu līķus redzējusi, nav taču pirmā reize… Bet tik jauniņa, tik tīra, balta… Kuplie mati sniega pilni…
Aiziet meitēns uz pirmo randiņu mūžā un nepārnāk…
