Renāte Mālmane (1. vieta 3. grupā; 20 gadi, Latvijas Universitāte)

Arlo bija šeit jeb Domas nav grēks (fragments)

Sejā pūta vējš, tas nesa pretī gājējiem pilsētas putekļus. Zemes garuma mētelis aiz muguras piepūtās kā buras, atlocītās piedurknes atkal šļūca uz leju. Caur kauliem izskrēja drebuļi; tie nepalīdzēs sasilt – ne jau cilvēkam, kurā ledainais aukstums dzīvojis jau kopš mazotnes. Austiņās dārdēja basi. Pat tie nepārmāca apkārtējos trokšņus. Dārdi spiedās ausīs; cerība, ka tie noslāpēs sāpīgo spiedienu galvā, kas ar katru sperto soli prātā urbās arvien dziļāk un asāk, kļuva ar katru mirkli vājāka.

Sirēnas. Gājēji atbrīvoja ceļu, piespiedās tuvāk ēku sienām. Roka nejauši nobrauca pār aukstu, raupju betonu. Garām aiztraucās spilgti oranža ātrās palīdzības mašīna. Tai attālinoties, spalgās frekvences kļuva zemākas, lēnākas. Draudīgākas. Kā trauksmes sirēnas, kas pilsētā pēdējā laikā skanēja arvien biežāk.

Vienu no šķērsielām bloķēja pelēks busiņš. Divi cilvēki kombinezonos ar ūdens strūklu no sienas mazgāja krāsu. Sarkani strautiņi tecēja lejup pa pelēko sienu un krājās peļķēs uz ceļa. Uz sienas joprojām rēgojās nenoskaloti murāļa apveidi, viņu pašu pilsētas siluets, liesmu krāsas. Varbūt uguns sasildītu šo sasalušo asfalta un cementa pilsētu.

Roberta Šarlote Andersone (2. vieta 3. grupā; 21 gads, Ventspils Augstskola)

Sirēnas šūpuļdziesma (fragments)

"Atslābsti, aizver acis un ļauj man tev pastāstīt, kā radās pirmā sirēna."

Kad ir pienācis laiks piedzimt jaunai nārai, visa pasaule ieslīgst tumsā. Tā ir diena, kad Mēness ir varenāks par Sauli. Tā ir diena, kad tumsa uzvar gaismu. [..] Nārai piedzimstot, tā ir delfīna mazuļa lielumā ar baltu asti, savukārt pieaugusi nāra ir lielāka par vidēju Melnspuras rifa haizivi. Tikko piedzimušās nāriņas dzīvo īpaši nosargātā vietā, kuru pārējās ir iesaukušas par Koraļļu ligzdu. Tā ir vieta, kur visas nāras pavada savu bērnību, līdz to astes ir izaugušas pietiekami lielas un spēcīgas, lai spētu peldēt pret lielām straumēm, jo tikai tad Mēness atklās nāras īsto astes krāsu.

Pilnmēness ceremonija tiek izpildīta jau tūkstošiem gadu, tāpēc nāras joprojām seko tās nejēdzīgajām paražām. Kā jau nosaukums liek noprast, ceremonija notiek pilnmēness naktī, precīzāk, pirmajā pilnmēness naktī, kolīdz visas jauniņās ir izaugušas.

Nāras ir ļoti senas, tās var nodzīvot pat vairākus tūkstošus gadu, līdz ar to viņas noveco ļoti lēni. Savukārt izaugšana var aizņemt no 100 līdz pat 500 gadiem. Ceremonijas dēļ Akvamerā pastāvēja krāsu hierarhija, tā noteica nāras sociālo stāvokli un dzīvesveidu.

Visparastākās bija nāras ar zilu vai zaļu toņu astēm, jo tās saplūst ar ūdeni un kļūst gandrīz vai neredzamas. Tāda bija arī viņu loma šajā muļķīgajā jūras teātrī – spēlēt aizkadros, būt ēnā un izdabāt visām pārējām, kuras tika svētītas ar nedaudz košākiem peldekļiem.

Nāras ar dzeltenām astēm nebija labākā situācijā, jo, neskatoties uz to, ka viņu astes bija pamanāmākas par zaļastēm, pret viņām izturējās ar gandrīz tikpat lielu vienaldzību.

Augstāk šajā hierarhijā peldēja nāras ar sarkanos toņos krāsotu asti. Viņas uzvedās kā tādas jūras zvaigznes un izrīkoja visas pārējās. Un visaugstāk peldēja nāra, kas spēja pakļaut visas pārējās – pati valdniece jeb nāra ar violetu asti. Tā ne tikai valda Akvamerā, bet arī kuplina iemītnieču skaitu, jo tikai viņa spēj radīt jaunas nāras. Daudzas nāras valdnieci sauc arī par Māti.

Ilze Jaunzeme (3. vieta 3. grupā; 21 gads, Ventspils Augstskola)

Vēstule manām neveiksmēm (fragments)

Tā kā šī melnā pasaulīte ir birokrātu un ierēdņu pārvaldīta jau no pašiem aizsākumiem, Aņas tantei nebija nekādu šaubu, ka tas labu galu neņems. Labi nebeigsies arī visu to garīgo ezoteriķu pesteļojumi, kas pārsvarā sludināja tikai murgus par harmoniju, sintēzi, kontrapunktiem, humānismu un tamlīdzīgām velnišķīgi izlaistām muļķībām, tik vecās Vangas pareģojumus varēja vēl šad tad palasīt. Un to nu i’ par divkosību nenosauksi, katram kauč kas sirdij tuvs. Bet vispār kaimiņienes Teodoras dēla aizraušanās ar sātaniskām ģitāru grupām ar nav nekas labs, viņai jau reiz Aņa bija centusies iestāstīt, ka tur jau tie pusaudži iet tik narkoties tādos koncertos un sienas apzīmēt; nederēja Teodoras aizstāvības mēģinājumu teksti par to, ka dēls taču ir bijušās Latvijas Konservatorijas students, vēl pirms diviem gadiem ar izcilību to pabeidzis. Ļaunuma sakne slēpjas izcilniekos, gudri un smuki jau nu viņi visi prot būt, kad izdevīgi, par to jau Aņa zināja skaudrāk par jebkuru citu. Murgoņi!

Sīkais tantuks, Aņa, ak, Aņa! Jo vecāks vīns, jo labāks. Var turpināt rūgt. To apzinājās Teodora, ģitāristi, bet Aņa ne. Tantukam labāk gribējās Skaidriņam draudēt pa šmorņiku sadot, ja tas reiz nebeigs pie viņas dzīvokļa durvīm tīši netīši iemigt. Kad viņa kaulējās, ak, šīs prieka dzirkstis viņas actiņās, kad varēja pierādīt tupeņu patieso cenu. Tāpat kartupeļiem acis sāk asnot, bet Janka, aiz letes krodelējoties, nez kāpēc to par vērtību uzskata, uzskrūvē cenu debesīs kā faktu. Bet Janka pirms šī kara sākuma nebija plānojis verbāli dabūt bietē jau astoņos no rīta, īpaši no tantes ar somu, kas uz riteņiem saimniecei grab nopakaļ – ja tā būtu suns, aste noteikti būtu kājstarpē. Tiem ratiem bremži nav, un tantei sirds ar nav. Tā tik džapī pa tirgu ar savu drandaļetu; cīnītāja cēlās sešos, lai pusastoņos autobusā varētu cienīgi aizņemt pensīšiem paredzēto vietu un nikni blenzt uz pusaudžiem pudeļmaisīgās biksēs un matiem kā roltoniem. Velti Janka aiz letes centās turēties pie cenu zīmes, visu beigās uzsvērdams ar raksturīgo: "Ziniet, cienītā, man PILNĪGI pie sāniem, ko jūs domājat…" Nelīdz. Aizmirsti! Bet pie šādas žmiegšanās tirgū vienmēr pierod. Aņa ir tirgus, kāpņu telpu un pagalmu dvēsele. Un skaties vēl, ka nav tavas personīgās dzīves kvēlākā dvēsele ar. Teodora jau šad tad pastāsta par Aņas spiegošanas prasmēm, kad augšējā dzīvokļa jaunā kaimiņmeitene laikam ar vīrieti ņēmusies dzīvoklī, jo redz, pat sienas kratījās. Janka pat negribēja aizdomāties par tādu kaimiņienes esamību.

Bet Aņa, Aņuta redzēja pasauli caur vienu no kaleidoskopa dimantiņu krāsainajām šķautnēm. Kas par to, ka tas izlaistais pletīzers Marks bija Latvijas Konservatoriju pabeidzis – kas tas ir salīdzinājumā ar to, ka viņa – Aņka! – pabeigusi bijušo Rīgas Politehnisko institūtu ar izcilību un vadījusi santehnikas uzņēmumu ar vīru, kur parasti visus sieviešus noliek pie vietas, kad tās nezina, raustās, mīņājas un domā, kā izskatās beigts ūdens skaitītājs. Bet Teodoras debeszili rozā sapnīšiem par viņas klaiņotājvīreļa pēcnācēju viņa gan redzēja caur un cauri. Izstīdzējušais laksts pat mātei krānu nespēja nomainīt, kad šim bija septiņpadsmit, Teodora bija saukusi palīgā Aņas vīru Vili. Kad Vilim bija trīspadsmit, tas jau bija govju fermā pats savām rokām izjaucis un atpakaļ salicis veco ladu.

