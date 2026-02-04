2026. gads jauniešu literārajam semināram "Aicinājums" ir būtisks: svinēsim lielu – 50. – jubileju! Jubilejas gadu iesāksim ar priekšlasījumiem – konkursu ""Aicinājuma" tekstu lasījumi".
Svētdien, 22. februārī, jau vienpadsmito reizi (konkursa norise būs tiešsaistē) notiks konkurss ""Aicinājuma" tekstu lasījumi".
Konkursā tiek aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 16 līdz 21 gadam. Konkursa dalībniekiem lūgums e-pastā obligāti norādīt šādas ziņas par sevi: vārds/uzvārds; skola/augstskola; pretendenta vecums; e-pasts; tālruņa numurs.
E-pasta temata sadaļā lūgums obligāti norādīt: prozas vai dzejas priekšlasījums.
Pieteikumu lūgums nosūtīt pa e-pastu: "ratniece.epasts@gmail.com" līdz 2026. gada 20. februārim.
Priekšlasījumos nedrīkst reprezentēt tekstus, kas ir veidoti ar MI palīdzību, jau bijuši publicēti, iesūtīti "Aicinājuma" līdzšinējos vai citos konkursos u.tml.
Priekšlasījums dzejā nedrīkst pārsniegt piecu, prozā – septiņu minūšu ilgumu. Pirms priekšlasījuma teksti nav jāiesūta. Konkursā tiks ņemts vērā teksts un teksta performance. Dalībniekus vērtēs profesionāla žūrija.
Konkursa dienas darba kārtība:
- plkst. 13 – dzejas priekšlasījumi;
- plkst. 15.30 – prozas priekšlasījumi.
1.–3. vietu ieguvēji saņems "Aicinājuma" vasaras semināru "brīvbiļeti", kā arī būs citas balvas.
"Aicinājuma" tekstu lasījumu atbalstītāji: grāmatu apgādi "Zvaigzne ABC", "Dienas Grāmata", "Jānis Roze", "Latvijas Mediji", "Liels un Mazs", "Neputns", "Pētergailis" u. c. Konkursa informatīvie atbalstītāji: laikraksta "Latvijas Avīze" pielikums "Kultūrzīmes" un Latvijas Rakstnieku savienība.
