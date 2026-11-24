Kādam nēģi ir delikatese, bet kāds nespēj pat iedomāties, ka varētu tos ēst. Latvijā ir vairākas upes, kurās tie mīt, un izveidojušās arī to ķeršanas, pagatavošanas un uzturā lietošanas tradīcijas. Protams, nēģi ir arī citviet pasaulē, un atšķiras gan to ķeršanas, gan pagatavošanas tradīcijas. Daudzviet gan nēģu zveja ir pārtraukta un tie kā uztura produkts netiek izmantoti.
2019. gadā nēģi iekļauti "Latvijas Nemateriālās kultūras mantojumā". Nēģi tiek saistīti ar gastronomiskajām tradīcijām un ikgadējiem Nēģu svētkiem, kas notiek Carnikavā. Nēģis attēlots arī Carnikavas pagasta ģerbonī.